Aitan, un hombre de 35 años, ha fallecido por una parada cardiorrespiratoria tras una actuación policial. A las 19:45 horas de la tarde, un hombre entra en un locutorio de Torremolinos (Málaga) para comprar un cargador del móvil, pero tan solo unos minutos después acabó en el suelo retenido por dos policías que le detuvieron por un supuesto robo. El detenido fue inmovilizado tras recibir varios impactos con pistola Taser. El detenido comienza a sufrir una parada cardiorrespiratoria, los agentes comienzan con las maniobras de rescate, pero no hay nada que hacer, el detenido pierde la vida.

La policía local de Torremolinos (Málaga) defiende haber realizado una correcta actuación, pero la familia de Alian, el fallecido, denuncia ante el micrófono de Leticia Santos, reportera de ‘En boca de todos’, un supuesto abuso policial por parte de seis policías. Su viuda y sus familiares han explicado cómo sucedieron los hechos: “Necesitaba hacer una llamada urgente, quería comprar un cargador, pero necesitaba cargar su móvil para pagarlo… Si es verdad que estaba muy nervioso, el propietario le encerró dentro de la tienda pensando que le iba a robar hasta que llegó la policía y le agreden…”.

Convencidos de la inocencia del joven fallecido, han solicitado las cámaras del local y de las inmediaciones: “Queremos las cámaras de seguridad, todas las cámaras, las cámaras del locutorio y las de la calle. Hay vídeos que demuestran que él estuvo 15 minutos sentado dentro esperando a que vinieran y que les explica la situación tranquilo a la policía…”.

El fallecido era padre de un niño de 7 años y su familia asegura que ha sido víctima de un abuso policial: “Ha sido una negligencia policial, él no paraba de decir que había cámaras y que no había hecho nada… Justicia, él no va a volver, pero que no quede que él era un delincuente y que ha muerto de un infarto, se lo han provocado y quiero las cámaras para que se vea… Necesitamos protección de la policía española, no su agresión”.

Según han explicado otros familiares del joven fallecido, entró en una tienda de Kebad a pedir el cargador de un móvil, pero no tenían y cruzó a un locutorio que hay enfrente, pero entró un poco alterado y le pidió un cargador. Al parecer, el propietario pensó que le quería robar y le dejó encerrado dentro del local y avisó a la policía. El trabajador el kebad salió a la calle y le dijo que no era un ladrón y que solo quería un cargador, pero él decidió no abrirle hasta que llegó la policía… Entró un policía con la Taser en la mano, esperaron a que llegaran los otros cuatro… Una rodilla en la barriga, otra en el cuello y dándole con el Taser, dime si alguien puede respirar así… Esos policías tienen que ir a juicio y pagar por lo que han hecho, es un abuso policial…”.

Portavoz de ‘JUPOL’: “El joven se muestra agresivo y porta entre sus manos unas tijeras”

Bón Domínguez, portavoz de ‘JUPOL’, ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ y ha explicado que los vídeos mostrados estaban modificados y que no muestran el momento en el que el joven se muestra agresivo y porta entre sus manos unas tijeras: “Es una intervención muy compleja, en una zona muy pequeña”.

Irene Montero, eurodiputada de Podemos, sobre la actuación policial: “No se aconseja el uso de pistolas Taser en personas que están agitadas”

Irene Montero, eurodiputada de Podemos, ha querido mostrar su indignación sobre la muerte del joven Aitan y ha querido que se supiera que el propio fabricante de las pistolas Taser desaconseja su uso en personas agitadas, además del peligro de su uso, según denuncia Amnistía Internacional: ”No se aconseja el uso de pistolas Taser en personas que están agitadas, según indica el fabricante. Creo que se ha producido un abuso…”.

Además, ha visibilizado que el hombre fallecido era un hombre negro y que España sigue siendo un país racista: “La persona que ha terminado muerta es negro y puede haber un determinante racista… Hay una versión de la policía y otra de muchas personas que aseguran que este chico lo único que quería es cargar su móvil. La policía se forma para reducir a una persona de manera no violenta”.