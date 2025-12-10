Testigo clave en el asesinato del pequeño Lucca en Almería: la santería podría estar detrás su muerte

El testimonio de un santero amigo de Bárbara, la madre de Lucca y su presunta asesina, podría ser clave en el asesinato del pequeño de 4 años

Tía del pequeño de 4 años asesinado en Almería: “Una semana antes advertí a la Guardia Civil de los golpes en la cara de mi sobrino”

‘En boca de todos’ ha tenido acceso a la última hora del terrible asesinato del pequeño Lucca de tan solo cuatro años en la Garrucha (Almería) a manos de su propia madre y de la pareja de esta. Según se ha confirmado, Juan David, la pareja de Bárbara, habría violado y golpeado a Luca hasta acabar con su vida y al parecer, no era la primera vez que hacía algo así con el consentimiento de la madre.

El día de su fallecimiento, al parecer, el agresor aprovechó que la madre había salido de casa para abusar del menor, pero ella regresó y ella fue testigo de lo sucedido, una vez más.

Un testimonio clave en el asesinato del menor

“Santa Bárbara bendita”, aseguraba Juanjo, el compañero de trabajo de la madre de Lucca y experto en magia negra, a las pocas horas de conocerse la noticia. Lamentaba la muerte del niño en redes sociales y aseguraba querer colaborar con la policía en la investigación. Algo que ya ha hecho ya que el propio entorno de Bárbara asegura que el presunto asesino estaba relacionado con el mundo de la santería y la magia negra.

Juanjo y Bárbara eran amigos, compartían trabajo y hasta hogar. Juanjo les acogió en su casa y vivían con ellos y sus hijos, por lo que asegura tener mucha información sobre el comportamiento de Bárbara y Juan David con el menor porque el niño estaba casi todo el tiempo con él. Ya le ha citado a declarar y de momento no se sabe nada de su declaración, pero sí que podía haber dado claves de lo que podrían haber sucedido con el pequeño.

Yasuli, la tía abuela del pequeño Lucca, junto a Clara Murillo, reportera de ‘En boca de todos’, nos ha contado sus sospechas sobre la pareja de Bárbara, la madre del menor y su advertencia a la policía de que el niño podía estar sufriendo maltrato por parte de este hombre. Destrozada y todavía en estado de shock ha asegurado que: “Una semana antes de que sucediera, intenté poner en aviso y que por lo menos investigaran. Yo no sabía que existía una orden de alejamiento del niño… Se notaba que él ejercía cierto control en ella, era una persona narcisista, controladora…”.