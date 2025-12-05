‘En boca de todos’ tiene acceso en exclusiva al audio que la madre envió a su pareja sentimental tras asesinar a su hijo de tan solo 4 años

Testigo del maltrato continuado del niño de 4 años asesinado por su madre en Almería: "Le zarandeaba y le daba muy fuerte"

Clara Murillo, reportera de ‘En boca de todos’ ha tenido acceso en exclusiva al audio que la madre del niño envió a su pareja tras asesinar a su propio hijo de 4 años y dejarlo abandonado dentro de una construcción en la playa de Garrucha en Almería. Un audio, en el que la madre, entre lágrimas y desesperada, le cuenta lo sucedido a su pareja sentimental, contra el que existía una denuncia y una orden de alejamiento.

Debido a la dureza del audio, ‘En boca de todos’ ha querido transcribir su contenido en lugar de emitirlo. Un audio proporcionado por fuentes cercanas a la familia del menor de cuatro años asesinado por su propia madre, una mujer de 21 años y embarazada de cinco meses. El audio, en el que la madre del menor llora desconsoladamente, va dirigido a su pareja sentimental, un hombre que contaba con una orden de alejamiento de ella y el niño por maltrato.

“Estoy mal de la cabeza… Lucas no reacciona mi amor… y yo me siento mal, no sé qué pasó. Él estaba bien, pero se animó a caminar y ya se empezó a poner mal, y yo empecé a caminar como loca pensando a ver qué hacía mi amor… Y no sé dónde estoy, estoy cegada mi amor, estoy cegada… Estoy en una alucinación pensando que mi hijo sí está bien. Y yo me quiero morir… perdón, por decirte esto, pero yo me voy a morir, no me imagino la vida sin mi hijo amor… yo solo quiero estar con él amor. Perdón por arruinarte tu vida de esta manera, Juan. Yo sé que la mejor decisión hubiera sido haberte dejado en paz… Y nada de esto hubiera pasado…”, así comienza el audio que la madre del menor habría mandado a su pareja sentimental tras asesinar supuestamente a su hijo de tan solo 4 años y dejarlo abandonado en la playa.

Según informa ‘La Voz de Almería’ el niño no solo presentaba violencia física, sino que también presentaba violencia sexual. Recordemos que han salido a la luz vídeos que muestran el maltrato que la pareja de la madre le propinaba al menor y que los vecinos del pueblo también hablan de un maltrato continuado por parte de la madre.

Uno de los vecinos del pueblo, ha relatado en directo en ‘En boca de todos’, una situación presenciada por su esposa en primera persona y ante la que las vecinas que también fueron testigos tuvieron que intervenir: “El niño quería coger un coche y la madre le empezó a zarandearlo, a arrastrarlo y a darle fuerte…".