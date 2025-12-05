‘En boca de todos’ tiene acceso exclusivo al documento que Antonio Navarro ha enviado a Ferraz en su defensa

La Fiscalía abre diligencias contra el secretario general del PSOE en Torremolinos por acoso: la denuncia de la víctima cuenta con el testimonio de otras ocho mujeres

Tras conocerse la noticia de su suspensión, ‘En boca de todos’ ha podido hablar en exclusiva con Antonio Navarro, el secretario general del PSOE en Torremolinos (Málaga) después de que la Fiscalía abriera diligencias contra él por un supuesto caso de acoso sexual. Navarro ha roto a llorar y asegura sentirse víctima de “un escarnio público”.

Ana Gómez, reportera de ‘En boca de todos’ ha podido acceder en exclusiva al documento de 34 páginas que Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos (Málaga), ha enviado a la central de su partido en Ferraz en el que explica lo sucedido y entre otras explicaciones argumenta haber mantenido una relación sentimental con la demandante y una trama política que habría surgido contra su persona en el momento que le nombran secretario general y la mujer, que le acusa, le insta a no aceptar el nuevo cargo.

Respecto a la relación sentimental mantenida con la supuesta víctima de acoso, Ana Gómez ha explicado que no le da muchos detalles porque eso forma parte de su intimidad, pero que ellos tuvieron una relación y que son mensajes propios de una persona en una relación sentimental: “Asegura que no solo ha enviado, sino que también los ha recibido por parte de la mujer que le acusa de acoso”.

Además, Antonio Navarro, totalmente destrozado asegura no entender por qué todavía no se la ha llamado a declarar siendo el acusado: “Se ha emocionado, se ha puesto a llorar y dice que está siendo víctima de un escario público”.