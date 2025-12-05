La niña de 4 años salvó la vida porque su madre no hizo caso a los consejos del anestesista y dueña de la clínica dental

Detienen al anestesista y a la dueña de la clínica dental de Alzira en la que murió una niña de 6 años acusados de omisión del deber de socorro y hurto, entre otros delitos

Con el anestesista y la dueña de la clínica dental de Alzira (Valencia) en la que perdió la vida una niña de 6 años y otra de 4 tuvo que ser ingresada en la unidad de cuidados intensivos, en libertad provisional, conocemos nuevos datos de la investigación que está llevando a cabo Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía la Comunidad Valenciana para el total esclarecimiento de los hechos.

Recordemos que el médico anestesista y la dueña de la clínica dental de Alzira (Valencia) fueron detenidos el pasado día 5 de diciembre y ya han sido puestos en libertad provisional acusados de los cargos, en el caso del anestesista de delito de homicidio imprudente, lesiones y contra la salud pública, y para la directora del centro: delito de omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

Javier Martínez, periodista de ‘Las Provincias’, ha confirmado en ‘En boca de todos’ que el anestesista sustraía la anestesia, para su posterior aplicación intravenosa, algo no permitido en la clínica en la que trabajaba, del hospital público en el que también trabajaba: “Ha confesado que robaba la medicación de un hospital público en el que trabajaba”.

Además, ha relatado cuál habría sido la cadena de errores/delitos cometidos por los profesionales: “No tenía permiso para sedación intravenosa, no estuvieron las niñas suficientemente tiempo en observación y suministrando unos fármacos robados… Faltan inspectores de consejería, estás clínicas privadas hacen operación con mucho riesgo en instalaciones que no están preparadas”.

Respecto a la pequeña que consiguió salvar la vida, ha aclarado que fueron sus padres los que decidieron llevarla al servicio de urgencias al ver que no se encontraba bien: ”La niña que salvó la vida es porque su familia a llevó rápidamente a las urgencias del hospital porque salían de la clínica en mal estado… La pequeña de cuatro años y la de seis que estaba despertándose, vomita antes de salir de la clínica. Cuando llega a su casa la niña empeora y la madre llama a la clínica y les comunica que la niña no mejora…”.