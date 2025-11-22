Lo que sí puede es "administrar sin más autorización anestésicos locales"

Sigue estable la niña de 4 años ingresada tras ser atendida en una clínica dental privada en Alzira, Valencia

AlziraLa clínica dental privada de Alzira (Valencia) que atendió a una niña de 6 años que falleció tras ser sometida a un tratamiento dental, no tiene autorización sanitaria de la Conselleria de Sanidad para realizar técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos, como se le practicó a la menor.

Así lo ha confirmado este sábado la Conselleria, desde la que se ha especificado que la autorización de esta clínica dental privada es "como clínica dental con actividad de odontología - estomatología" y que lo que sí puede es "administrar sin más autorización anestésicos locales".

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 ha abierto diligencias previas

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira (Valencia) ha abierto diligencias previas para investigar el fallecimiento de la pequeña, de 6 años, tras ser sometida a un tratamiento dental en esta clínica de Alzira.

El juzgado ha abierto las diligencias de investigación tras tener conocimiento de los hechos, ocurridos este jueves, según el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.

Según la Conselleria de Sanidad, a las 16:52 horas de este jueves una niña de 6 años ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada y los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.

Previamente, a las 15:11 horas había acudido al mismo hospital otra niña, de 4 años, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.

Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde permanece ingresada.

Este viernes, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad inició un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y ordenó la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental donde fueron atendidas las dos niñas.

Por su parte, la propietaria de la clínica Mireia Vila, afirmado este viernes a varios medios locales que la pequeña, a la que pusieron sedación para relajarla durante la intervención, se fue "perfectamente" de allí y desconoce qué ha podido pasar.

Según explicó, a la niña le quitaron unos dientes de leche y le realizaron unos empastes, para lo cual le cogieron un vía para relajarla, y señaló que "están investigando el lote de la anestesia" porque no saben qué ha podido pasar.

"No fue ninguna operación", aseguró Vila, y apuntó que la menor "llevaba una sedación, no llevaba anestesia general ni nada", y se fue de la clínica "perfectamente" y se empezó a encontrar un mal después.