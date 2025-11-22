Asturias y Castilla y León han decretado dos días de luto oficial por la muerte de los dos trabajadores en una mina de Cangas de Narcea

Recuperan los cuerpos sin vida de los dos mineros atrapados en Asturias

Asturias y Castilla y León han decretado dos días de luto oficial por la muerte de los dos trabajadores en una mina de Cangas de Narcea. La explotación había pasado las revisiones pertinentes el día anterior. Este sábado se han conocido las causas del derrumbe, tal y como informa en el vídeo Marcos Vaz.

Técnicos de la consejería de Ciencia, Industria y Empleo al igual que el Ayuntamiento de Cangas han confirmado que el accidente se debe a causas geológicas imprevisibles, ya que una filtración de agua erosionaba una roca colapsando una zona de paso en la que se encontraban los dos mineros fallecidos.

El accidente, que ahora deberá ser objeto de investigación, se produjo poco antes de las 17:00 horas en el nivel -2 de la mina, situada en Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea, a más de cien kilómetros de Oviedo en el suroccidente asturiano. Las víctimas quedaron atrapadas tras un derrumbe.

Óscar Díaz y Anilson Soares, los dos fallecidos

Casi tres horas después, los equipos de emergencia que se adentraron en el interior de la explotación encontraron al primer fallecido, Óscar Díaz, de 32 años y familia minera. Era vecino de Cangas de Narcea.

Una treintena de personas tuvieron que intervenir para rescatar el segundo cuerpo, recuperado pasadas las 23:00 horas. Se trata de Anilson Soares, de 42 años y de origen caboverdiano. Anilson Soares ya perdió a un hermano hace casi 20 años en otro accidente en la mina.

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha trasladado su "más sincero pésame y condolencias a su familia, a sus amigos y a la familia minera".

En esta explotación, ubicada en la parroquia asturiana de Vega de Rengos se extrae antracita. Tenía todos los permisos y había pasado las revisiones pertinentes. De hecho, el jueves pasó el último control rutinario.

"Ayer mismo se hizo una revisión de la situación y en concreto en esa zona y no se advirtió nada", aseguró a los medios el viernes el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

Las causas del derrumbe

Este sábado se ha sabido que el fatal derrumbe se ha producido por causas geológicas imprevisibles.

"Parece ser que había rocas que estaban rotas y en un momento determinado hubo un desprendimiento ni previsto ni calculado, evidentemente", ha indicado el alcalde de Cangas de Narcea, José Luis Fontaniella.

Hace tan solo ocho meses otros cinco mineros fallecieron por una explosión de gas grisú en una mina de Cerredo, en el concejo de Degaña, también en el suroccidente asturiano.