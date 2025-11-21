La frase de Zelenski que deja caer que puede claudicar ante el plan de paz de Trump

Beatriz Benayas 21 NOV 2025 - 22:17h.

Zelenski reconoce que "estamos hechos de acero, pero hasta el material más resistente se puede llegar a romper"

Trump da a Zelenski de plazo hasta el jueves para aceptar el Plan de Paz.

Compartir







Trump da a Zelenski de plazo hasta el jueves para aceptar el Plan de Paz propuesto por Estados Unidos y Rusia al que no ha sido invitado y que pone a Zelenski entre la espada y pared.

El plan contempla la cesión de más territorio del que controla Rusia hoy. Putin tomaría el control no solo de Crimea, Jersón y Zaporiya sino también de las regiones del Donbás, que son Donetsk y Lugansk, a pesar de que buena parte de esa zona está bajo control ucraniano.

PUEDE INTERESARTE El plan de paz para Ucrania de Trump no cuenta ni con Zelenski ni con la UE

Las tropas se tendrían que retirar de esa otra parte del Donbás y toda la región sería reconocida internacionalmente como rusa. Además, este plan de Trump y Putin contempla elecciones obligatorias en Ucrania en 100 días y un paquete de medidas para la reconstrucción del país.

Sobre la integración de Ucrania, el plan recoge que pueda ser miembro de la Unión Europea, pero nunca de la OTAN, ni ahora ni en el futuro. Y para Rusia, el texto recoge poner fin a su aislamiento, retirar las sanciones y que pueda volver a ser miembro del G8.

¿Cómo ha respondido Zelenski a este plan que no ha contado con él ni con la UE? Lara Escudero relata cómo el presidente de Ucrania se encuentra contra las cuerdas y que una frase relata su estado de ánimo tras este ultimátum de Trump. "Estamos hechos de acero, pero hasta el material más resistente puede llegar a romperse".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

“Nos podríamos encontrar ante una muy difícil decisión, o perder nuestra dignidad o perder a un aliado clave . O 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente complicado”. Y esa es la cruda realidad.

Nos podríamos encontrar ante una muy difícil decisión, o perder nuestra dignidad o perder a un aliado clave . O 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente complicado

“Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Es uno de los momentos de más presión sobre Ucrania. Ahora Ucrania puede encontrarse ante elecciones muy difíciles”, reconoció Zelenski. El líder ucranio mantuvo conversaciones con los principales socios europeos y con el vicepresidente de EE UU, J. D. Vance.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Es uno de los momentos de más presión sobre Ucrania

La Casa Blanca, según han informado varios medios estadounidenses, está dispuesta a amenazar con retirar su apoyo militar a Kiev para que Ucrania ceda.

“Debe ser un plan que garantice una paz real y digna”, ha afirmado este viernes Zelenski tras mantener una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer. El líder ucranio ha informado además de que están trabajando con el documento elaborado por Washington en coordinación con los países aliados.

"Los ucranianos, más que nadie en el mundo, desean que esta guerra termine, que cesen los asesinatos y que se logre una paz digna", ha indicado el presidente ucraniano en su recuento de la entrevista publicado en X. "Analizamos las opciones diplomáticas disponibles y el plan propuesto por la parte estadounidense. Estamos listos para trabajar con rapidez y de forma constructiva para garantizar su éxito. Estamos coordinando nuestros próximos pasos conjuntos", ha añadido.

Putin cree que el plan puede sentar las bases de un acuerdo

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este viernes que ya ha recibido a través de los canales de comunicación habituales la propuesta de la Administración de Donald Trump para la invasión rusa de Ucrania y ha dicho que cree que podría sentar las "bases para un acuerdo de paz definitivo" entre las partes.

"Creo que puede servir de base para un acuerdo de paz definitivo. Pero este texto no se ha discutido con nosotros de manera significativa. Y me imagino que es porque el Gobierno estadounidense no ha logrado obtener el consentimiento de la parte ucraniana", ha dicho durante un encuentro con el Consejo de Seguridad de su país.

Según Putin, "Ucrania se opone" al texto porque, junto a sus socios europeos, "sigue bajo la ilusión de infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla", considerando que esta postura se debe a "la falta de información objetiva sobre la situación real en el campo de batalla" y ha agregado que si Kiev se niega a negociar Moscú continuará conquistando territorio ucraniano.

"Pero nosotros, como ya he dicho en muchas ocasiones, también estamos dispuestos a negociar pacíficamente y a resolver los problemas por la vía pacífica. Sin embargo, esto requiere, por supuesto, un análisis exhaustivo de todos los detalles del plan propuesto. Estamos preparados para ello", ha añadido.