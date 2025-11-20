Trump firma desclasificar los documentos de Epstein: ¿y ahora qué?

Las víctimas de Epstein piden justicia mientras esperan que los documentos desclasificados desvelen los nombres de los implicados

Donald Trump lanza un órdago y pide ahora publicar todos los documentos del caso Epstein

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para forzar la desclasificación de los documentos de Jeffrey Epstein, el magnate acusado de abusos sexuales a menores.

Lo hizo en su red social, Truth Social, donde ha anunciado la firma del proyecto de ley con un mensaje en mayúsculas y exclamaciones, asegurando que finalmente se divulgarían los archivos de Epstein. Trump ha aprovechado la ocasión para atacar al Partido Demócrata, recordando que Epstein fue un demócrata de toda la vida y ha señalado que el expresidente Bill Clinton viajó en el avión privado de Epstein hasta en 26 ocasiones.

PUEDE INTERESARTE Human Rights Watch acusa a Israel de crímenes de guerra en Cisjordania tras el desplazamiento forzado de 30.000 palestinos

Este paso, simbólico para muchos, trae consigo la esperanza de las víctimas de Epstein, que llevan años exigiendo justicia. En un vídeo publicado por varias de ellas, se pueden ver fotos de cómo eran cuando sufrieron los abusos sexuales siendo menores de edad.

En el vídeo, las víctimas expresan su deseo de que los nombres de las personas que participaron en esos crímenes sean revelados.

Sin embargo, a pesar de la firma de la orden, existen dudas sobre cuánto tiempo llevará que los documentos sean finalmente publicados y cuánta información será revelada. La periodista Sarah Canals ha informado que, aunque el Departamento de Justicia tiene 30 días para entregar los documentos al Congreso, esto no garantiza que toda la verdad salga a la luz.

PUEDE INTERESARTE El plan de paz para Ucrania de Trump no cuenta ni con Zelenski ni con la UE

La ley aprobada contempla dos importantes excepciones

En primer lugar, se permite la supresión de información sensible relacionada con las víctimas, para proteger su identidad y su bienestar. En segundo lugar, la ley permite la retención de pruebas y documentos relacionados con investigaciones en curso. Esto podría dar pie a que los fiscales aprovechen este vacío legal y controlen qué documentos se entregan y cuáles no, lo que podría retrasar o incluso limitar la cantidad de información que se hace pública.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Además, el presidente Trump ya había ordenado que el Departamento de Justicia investigara los vínculos entre Epstein y figuras del Partido Demócrata, lo que añade más complejidad al proceso de desclasificación. Muchos se preguntan si esta orden ejecutiva realmente llevará a una transparencia total, o si quedarán sombras sobre el alcance de las conexiones de Epstein con personas poderosas de la política estadounidense.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Mientras tanto, las víctimas de Epstein siguen luchando por ver sus voces escuchadas, con la esperanza de que los documentos ayuden a esclarecer la verdad detrás de los crímenes que marcaron sus vidas para siempre.