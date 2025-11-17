Ana Lorenzo 17 NOV 2025 - 16:18h.

“Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar para difundir los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder", publica Donald Trump en Truth Social

El plan de Donald Trump sobre las acciones militares en Venezuela: "Ya me decidí, pero no puedo decirles qué será"

Compartir







En Estados Unidos, Donald Trump ha dado un inesperado giro de postura respecto a los documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, el financiero acusado de explotación sexual de menores que murió en prisión en 2019. El presidente, que anteriormente se había opuesto a la publicación íntegra de estos archivos, ahora insta a los congresistas republicanos a votar a favor de su desclasificación.

El cambio lo hizo público a través de la red social Truth Social, donde lanzó un mensaje directo a los legisladores de su partido. Trump escribió: “Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar para difundir los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder, y es tiempo de salir adelante de este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de izquierda radical para distraer del gran éxito del Partido Republicano”.

“Le pediré a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J. P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué estaba pasando con ellos, y con él”, escribió Trump en Truth Social.

Los republicanos deberían votar para difundir los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder

La nueva postura de Trump contrasta con su actitud previa, cuando había mostrado reservas sobre la difusión de todo el material relacionado con Epstein, con quien coincidió en eventos sociales durante la década de 1990.

Epstein llegó a llamar a Trump su “amigo más cercano durante 10 años”, una descripción que compartieron varias personas de su entorno, pero también le calificó de "loco, tonto y malo". “Se lo dije a todos desde el primer día. Malo más allá de lo imaginable, loco”, escribió Epstein sobre Trump en marzo de 2018. “Se siente solo. ¡Y está loco!”, dice Epstein en sus correos de la polémica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La Casa Blanca ha rechazado enérgicamente la sugerencia de que Trump supiera sobre las actividades de Epstein. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que los correos “no prueban absolutamente nada” y repitió su afirmación de que Trump expulsó a Epstein de Mar-a-Lago, un punto que Epstein aparentemente mencionó en los correos recién publicados.

“Trump dijo que me pidió renunciar, nunca fui miembro, jamás”, escribió Epstein en enero de 2019.

Donald Trump habría pasado horas con una de las víctimas

Este giro llega pocos días después de la publicación de tres nuevos correos electrónicos atribuidos a Epstein. En uno de ellos, el financiero afirmó que Trump habría pasado horas con una de las víctimas, algo que el expresidente niega categóricamente y que considera parte de los intentos de vincularlo falsamente a los crímenes del depredador sexual.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Es tiempo de salir adelante de este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de izquierda radical para distraer del gran éxito del Partido Republicano

Mientras tanto, la Cámara de Representantes tiene previsto votar este martes una resolución para forzar la desclasificación total de los documentos. Si la medida prospera, todavía deberá contar con el respaldo del Senado y, finalmente, con la firma del propio Trump.

El debate vuelve así al centro de la agenda política estadounidense, reabriendo preguntas y tensiones en torno a un caso que continúa generando repercusiones años después de la muerte de Epstein.