Estados Unidos fabrica el último penique de su historia, tras más de 200 años, por decisión de Trump

Estados Unidos ha acuñado el último centavo de su historia, marcando el fin de una moneda que ha circulado durante más de dos siglos por decisión de Trump

WashingtonEstados Unidos ha acuñado el último centavo de su historia, marcando el fin de una moneda que ha circulado durante más de dos siglos. La decisión, anunciada por el expresidente Donald Trump, se basa en que el centavo se considera irrelevante y costoso de producir.

La última moneda fue fabricada en un evento ceremonial en la Casa de la Moneda de Filadelfia, bajo la supervisión de Brandon Beech, tesorero del país. Durante la ceremonia, se recordó que fabricar cada centavo cuesta 3,69 centavos, lo que hace que mantener su producción no sea sostenible.

«Si bien la producción circulante ha cesado, el centavo sigue siendo moneda de curso legal. Se estima que hay 300.000 millones de centavos en circulación, lo que supera con creces la cantidad necesaria para el comercio», señaló la Casa de la Moneda en un comunicado. La institución agregó que continuará produciendo versiones numismáticas del centavo en cantidades limitadas, con fines históricos y de colección.

Un ahorro de 56 millones de dólares

La icónica moneda, conocida en inglés como 'penny', es reconocible por su color cobrizo. Desde los años ochenta dejó de fabricarse en cobre y ahora es de zinc con cobertura cúprica. Su anverso muestra el retrato del presidente Abraham Lincoln, utilizado desde 1909, y su reverso tiene un escudo que simboliza la unión de los Estados Unidos.

El centavo seguirá vigente y en circulación, ya que su retirada oficial se hará de manera progresiva. Según el Departamento del Tesoro, dejar de producir el centavo representa un ahorro de 56 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses.

Con la fabricación del último centavo, Estados Unidos da un paso simbólico hacia la modernización de su economía y la transición a medios de pago más eficientes, mientras que los coleccionistas ya preparan la última pieza como objeto histórico de colección.