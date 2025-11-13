Francia recuerda el peor atentado yihadista de su historia, una década después del 13-N

Ana Lorenzo 13 NOV 2025 - 16:10h.

El 13 de noviembre de 2015, tres comandos del Estado Islámico sembraron el terror en París con una serie de ataques que dejaron 130 muertos y más de 400 heridos

ParísHoy Francia detiene su rutina para recordar el peor atentado yihadista de su historia. Hace exactamente diez años, el 13 de noviembre de 2015, tres comandos del Estado Islámico sembraron el terror en París con una serie de ataques sincronizados que dejaron 130 muertos y más de 400 heridos. La tragedia golpeó el corazón de Francia y marcó para siempre la memoria colectiva de los franceses.

Eran las 9:15 de la noche cuando la primera explosión sacudió los alrededores del Estadio de Francia, en Saint-Denis, donde se disputaba un amistoso entre Francia y Alemania. Tres terroristas se inmolaron en distintos momentos, causando la primera víctima mortal de la noche. Lo que parecía un incidente aislado era solo el inicio de una pesadilla que se prolongaría durante más de tres horas.

Poco después, otro comando abría fuego con fusiles de asalto contra los clientes sentados en las terrazas de varios bares y restaurantes de los distritos 10 y 11 de la capital, entre ellos Le Carillon y Le Petit Cambodge, en las calles Bichat y Alibert, así como en Casa Nostra. En esos ataques murieron 39 personas.

En total, 130 vidas se perdieron y 415 personas resultaron heridas de 24 nacionalidades distintas, entre ellas un ciudadano español

El tercer y más mortífero ataque se produjo minutos más tarde, en la sala de conciertos Bataclan, donde unas 1.500 personas asistían al concierto de la banda estadounidense 'Eagles of Death Metal'. Tres terroristas irrumpieron en el recinto y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra el público. La matanza duró más de dos horas. Muchos intentaron escapar saltando por las ventanas o arrastrando a heridos. Noventa personas fueron asesinadas antes de que dos de los atacantes se suicidaran con explosivos y el tercero fuera abatido por las fuerzas de seguridad.

En total, 130 vidas se perdieron y 415 personas resultaron heridas de 24 nacionalidades distintas, entre ellas un ciudadano español. De los nueve terroristas que participaron en los ataques, solo uno sobrevivió: Salah Abdeslam, quien cumple cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena.

Diez años después: París homenajea a las víctimas del 13-N

Una década más tarde, París ha vuelto a detenerse para recordar. Desde primera hora de la mañana, las autoridades francesas han participado en actos de homenaje en los distintos lugares de los atentados: el Estadio de Francia, las terrazas de los distritos 10 y 11 y la sala Bataclan. En cada punto se depositaron ofrendas florales en memoria de las víctimas.

El acto central se celebra este mediodía en la sala Bataclan, donde acuden el presidente Emmanuel Macron acompañado de su esposa, la alcaldesa Anne Hidalgo y otras autoridades del Estado. El silencio, las lágrimas y las flores dominan un día cargado de emoción y memoria.

Mientras tanto, en la Plaza de la República, símbolo de la resistencia y la unidad tras los atentados, ciudadanos anónimos se reúnen para rendir homenaje con velas, flores y mensajes de recuerdo. Hace diez años, esa misma plaza fue escenario de las concentraciones masivas contra el terrorismo yihadista. Hoy, la imagen se repite, aunque con un tono más íntimo y reflexivo.

El 13 de noviembre de 2015 marcó un antes y un después para Francia y para Europa. Los atentados revelaron la magnitud de la amenaza terrorista en el continente y dejaron una huella imborrable en toda una generación.

Diez años después, el recuerdo de aquella noche sigue vivo en los supervivientes, las familias de las víctimas y toda una nación que aprendió, entre el miedo y la solidaridad, a resistir al horror. "La emoción sigue intacta", dicen hoy los parisinos que se acercan a los lugares del atentado. Francia no olvida.