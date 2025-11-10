Los planes para reparar a las víctimas de abuso de la Iglesia

Este martes está confirmada una reunión en Moncloa entre asociaciones de victimas y Félix Bolaños.

El testimonio del joven que acusa al obispo de Cádiz de pederastia: "Se metía en mi cama y me besaba"

El Vaticano investiga por primera vez a un obispo español por pederastia. Su nombre, Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta. Ahora tiene 76 años. Le investigan por agredir sexualmente durante siete años a un menor de edad en el seminario de Getafe en los años 90. Ese menor de edad ya no lo es, es el denunciante que ha escrito una carta a la que ha tenido acceso el diario El País. "Escribo esta carta solo con la intención de evitar que lo que me pasó a mí le pueda seguir pasando a otro niño". Acusa al actual obispo de Cádiz de haber abusado de él de los 14 a los 21 años, desde el año 1994.

La Iglesia abre un procedimiento porque quiere conocer la verdad y quiere así acercarse al dolor de uno y de otro, al dolor de una posible víctima y al dolor de una posible persona, en este caso un obispo, al que pudiera habérsele acusado falsamente.

¿Hay algún plan en marcha para reparar a las victimas?

Hay dos planes, uno de la iglesia y otro del Estado y ninguno ha logrado su objetivo por ahora. Empezamos por el de la iglesia, es el conocido como plan PRIVA. Las indemnizaciones oscilan entre 3.000 y 100.000 euros. ¿Qué ocurre? Que por ahora solo se ha indemnizado a 39 personas y según las asociaciones tan solo a 3 les han indemnizado con más de 50.000 euros. Esto, nos trasladan las victimas , son cifras ridiculas.

¿Quién indemniza a las víctimas? ¿La iglesia o el estado?

Eso es lo que se debate, si ante la falta de respuestas por parte de la iglesia, debe ser el Estado quien lo haga o lo hagan conjuntamente Iglesia y Estado. Por ahora, el Gobierno no ha dado respuesta.

Este martes está confirmada una reunión en Moncloa entre asociaciones de victimas y Félix Bolaños. Las víctimas lo que piden es la creación de un órgano de reparación e indemnización para quienes han sufrido abusos.

¿De cuantas personas estaríamos hablando, hay estimaciones de cuantas personas han sufrido abusos en la iglesia?

No hay números exactos. Pero siguiendo en la línea estado-iglesia, hay dos informes: uno del Defensor del Pueblo que, a través de una encuesta a 8.000 personas recogen cerca de 500 testimonios, en ese informe aseguran que se cometieron en el ámbito religioso más del 1% de los abusos. Este porcentaje lo ha extrapolado El País en 400.000 personas abusadas. Esa cifra no la da el informe en ningún caso y pidió que no se hicieran extrapolaciones. La iglesia dijo que era una barbaridad, y elaboró su propio informe , en el se estiman más de 2.000 casos. A la Conferencia Episcopal también le pareció exagerado por considerar que había errores y duplicidades. En cualquier caso lo que nos dicen las asociaciones es que muchas víctimas no denuncian.