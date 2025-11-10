Arranca el juicio del Triple crimen de Chiloeches: El abogado del principal acusado reconoce los hechos

Sandra Mir 10 NOV 2025 - 17:32h.

La fiscalía cree que Fernando cometió los tres asesinatos con alevosía, y pide la prisión permanente revisable.

El abogado del principal acusado por el triple asesinato de Chiloeches reconoce los hechos.

Hoy comienza en Guadalajara el juicio por el triple crimen de Chiloeches. Un matrimonio y su hija de 22 años asesinados brutalmente a puñaladas en su casa. El principal acusado es un amigo del exnovio de la hija, y piden para él prisión permanente revisable. Así ocurrieron los hechos:

13 de abril de 2024. 3 de la mañana. Los acusados Fernando y David llegan a la casa de los Villar en Chiloeches. El objetivo robar la colección de relojes del padre de Laura, novia de su otro amigo de la pandilla, Cristian.

Solo Fernando entró en la casa. En sus manos una bayoneta y un cuchillo. Iba a ser un robo sigiloso. Pero la familia despertó, y el robo se convirtió en un triple crimen extremadamente violento. La madre recibió 14 puñaladas. Su marido más de 20. Laura, 7. No pudo ni bajar las escaleras. Le cortaron el cuello.

Yerai su hermano, se escondió en su habitación. Fernando, el presunto autor de las 3 muertes, prendió fuego a la casa, pero Yerai consiguió salir, así lo contó ante el juez hace más de un año. "Fue escuchar los gritos y me desperté y me fui directamente a la puerta para bloquearla. Intentaron abrir con el pomo apoyando el brazo. Movió el pomo, intentó abrir. No llegaron a abrirla bajaron el pomo y ya está.

Mañana volverá a contarlo en el juicio. La fiscalía cree que Fernando cometió los tres asesinatos con alevosía. Y pide la prisión permanente revisable. Por el robo con violencia y el incendio, 8 años más y una indemnización de 400.000 euros para el único superviviente de la familia. Para la pareja de Laura y el conductor, la fiscalía pide 5 años de prisión.

El abogado del principal acusado por el triple asesinato de Chiloeches reconoce los hechos

El abogado del principal acusado por el triple asesinato, de unos padres y su hija, en su vivienda de Chiloeches (Guadalajara) en abril de 2024 ha reconocido que su defendido causó las tres muertes, pero ha señalado que actuó bajo el influjo de las drogas.

Así lo ha declarado en la primera vista del juicio con jurado popular que ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Guadalajara y para cuyo defendido pide la Fiscalía prisión permanente revisable, mientras que para los otros dos acusados el ministerio público pide cinco años de prisión por el delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma.

“Mi defendido es culpable y ya les adelanto que reconocerá que mató a las tres personas pero hay un segundo culpable que es la droga y me gustaría que reconozcan el influjo de las drogas en estos hechos”, ha señalado el letrado, quien ha agregado que su defendido planificó el robo pero no los asesinatos.

Ha dicho que el primer muerto, el padre de familia, se enfrentó al verle robando, no considera que en su caso haya alevosía por los hechos y ha asegurado que su defendido era un drogodependiente y temía por las deudas de la droga “por lo que era capaz de cualquier cosa”.

También ha destacado que ha abonado 20.000 euros en concepto de indemnización, una cantidad que ha sido difícil de recaudar debido a que no tiene ahorros y solo un trabajo en la cárcel por lo ha recibido ayuda de amigos y familiares. “Si ustedes me dan la razón en todo a mi defendido le van a caer decenas de años de pena, pero sería injusto que fueran más de los que deberían según sus circunstancias”, ha manifestado el abogado.

En cuanto al alegato de la Fiscalía, con el que ha coincidido la acusación particular ejercida por el gemelo de la hija fallecida, considera que el principal acusado planificó los hechos meses antes y no considera que tuviera ni capacidades cognitivas ni volitivas mermadas por lo que pide la pena de 20 años de cárcel por la muerte del padre, otros 20 años por el de la madre y prisión permanente revisable por la hija.

“Después de matarlos, robó relojes y joyas y quemó la casa para no dejar rastro además de huir”, ha dicho la fiscal, que también pide cinco años de prisión por un delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma y otros tres años de cárcel por el delito de daños por incendio.

Por su parte, los abogados de los otros dos acusados han pedido su libre absolución alegando que no sabían de los planes de principal acusado.

Sobre uno de ellos el abogado ha alegado que sufre una discapacidad por lo que no pudo ser consciente de los hechos planificados, mientras que la abogada del otro ha asegurado que su defendido fue a la policía y colaboró.

Las víctimas no eran originarios de Chiloeches, pero llevaban más de 20 años en la localidad. Está previsto que el juicio se prolongue hasta el día 19.