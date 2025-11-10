El testimonio del joven que acusa al obispo de Cádiz de pederastia: "Se metía en mi cama y me besaba"

Marta Aguirregomezcorta 10 NOV 2025 - 15:05h.

Un joven le acusa de meterse con él en la cama y besarle en los 90 cuando era cura en Getafe

El Vaticano investiga por pederastia al obispo de Cádiz y este niega las acusaciones

El Vaticano investiga por pederastia al obispo de Cádiz. Es la primera vez que apunta a un obispo en España. Los hechos habrían ocurrido en los años 90 cuando era cura en Getafe, en Madrid, informa Tatiana Domínguez.

La supuesta víctima acusa al Obispo de Cádiz de haber abusado de él cuando tenía entre 14 y 21 años. Eran los años 90 y Rafael Zornoza, que tenía entonces 45 años, dirigía el seminario de Getafe. En la carta enviada al Dicasterio de Doctrina de la fe en la que se denuncian los hechos, la supuesta víctima cuenta lo siguiente:

“Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y me besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. Nunca le dije nada. La parálisis me controlaba”.

La supuesta víctima le dijo en varias ocasiones a Zornoza que aquello no estaba bien, pero el religioso siempre le contestaba que los suyo era una amistad íntima y que no la malinterpretase. En aquel tiempo, además, la supuesta víctima reconoció su homosexualidad a Zornoza. “Tras confesarme de mis actos homosexuales yo me iba a la cama y a los pocos minutos él se metía en mi cama y me acariciaba. También me convenció de ir a un psiquiatra dos veces por semana para curar mi homosexualidad".

Según escribe, los abusos se prolongaron hasta que ingresó en el Seminario Mayor. luego se salió de él,. Años más tarde, gracias a una terapia, se dio cuenta de que había sido agredido sexualmente por el ahora obispo. Con 32 años escribió una cata al prelado donde le hablaba de estos abusos, pero no recibió respuesta. Este año quedó en persona con el obispo para insistirle en lo mismo. Según su versión. Zornoza le respondió que no había sido su intención.

El Obispado de Cádiz y Ceuta, en relación a una denuncia recibida en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España sobre un posible caso de pederastia del obispo de la Diócesis, Rafael Zornoza, ha asegurado que las acusaciones "son muy graves y falsas" y ha suspendido temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos.

En una nota, ha explicado que el caso fue introducido la semana pasada en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España. Asimismo, desde el Obispado se ha asegurado que "hay una plena confianza en la justicia", así como que "se colaborará con ella en todo lo que sea requerido". En este sentido, ha manifestado que "es necesario recordar el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas".

Finalmente, ha anunciado que el obispo ha decidido suspender temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo.