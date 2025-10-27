Dani Alves, juega ahora en el equipo de Cristo y ya actúa predicador de la Iglesia Evangelista

Sorprendente reconversión de Dani Alves tras ser condenado a 4 años de cárcel por agresión sexual.

Ahora es un predicador que se define a sí mismo como "discípulo de Cristo" que ha hecho un pacto con Dios.

El deportista fue acusado de agresión sexual en 2023 y pasó más de un año en la cárcel. Hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la condena generando un gran revuelo.

Ahora al deportista se le ha visto dando sermones en una iglesia evangélica en un templo lleno de fieles. Los que asisten a misa con él valoran "que mostró arrepentimiento por sus actos y Dios lo ha abrazado por eso".

35 millones de seguidores

Ahora, el astro del fútbol publica en su cuenta más de 35 millones de seguidores, versículos de la Biblia.

El exfutbolista profesa su fe en la Iglesia Elim de Girona, un templo en donde se profesa cristianismo evangélico. Un cristianismo que considera la Biblia como la máxima autoridad.

Unos templos que están en expansión en toda España: cada vez hay más templos y más presencia urbana, especialmente en Cataluña y la Comunidad de Madrid.

