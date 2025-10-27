Rosalía se vuelve monja y sigue los pasos de Madonna, Lady Gaga y C. Tangana

Rosalía publica un nuevo álbum del que no hemos pasado por alto su estética de inspiración religiosa.

La semana pasada revolucionaba la Gran Vía de Madrid con el anuncio de su último disco.

Rosalía sabe cómo mantener la expectación en máximos. La semana pasada revolucionaba la Gran Vía de Madrid con el anuncio de su último disco. Hoy conoceremos el primer single de LUX, Berghain. Un nuevo álbum del que no hemos pasado por alto su estética de inspiración religiosa. Nada nuevo entre las estrellas del pop al estilo de Madonna, Lady Gaga o C. Tangana, informa Montse Ávila.

Todo en el nuevo disco ha sido noticia incluso antes de escucharlo. Es el efecto Rosalía. Y su estrategia de marketing perfecta acorde con los nuevos tiempos, algo donde la artista española se mueve como nadie.

Aún recordamos cómo miles de personas las que se agolparon en Callao esperando un mísero rayo de luz por parte de Rosalía. Ese que más tarde se convertía en un místico resplandor dando nombre y portada a su nuevo trabajo. Vestida de monja... Minutos más tarde, salía corriendo por la Gran Vía vestida de ángel y con una aureola teñida en el pelo.

Son solo algunas de las referencias católicas que usa la catalana para dar un hilo conductor a su música, algo que ya hizo con el Mal Querer.

Dentro del pop no es la única que se relaciona íntimamente con la temática religiosa, ya lo hizo Madonna con Like a Prayer o Lady Gaga, aunque siendo algo más criticada por tragarse un rosario en Alejandro.

Algo que ocurrió también en el caso de Sabrina Carpenter con Father.

No solo en mujeres, en hombres como C Tangana estos elementos son algo recurrente. En Demasiadas Mujeres usaba una saeta como inicio y la grabación dentro de una iglesia para Ateo con Nathy Peluso.

Una prueba de cómo la estética religiosa existe cada vez más entre las estrellas de la música.

Así es su nuevo single: Berghain

La canción comienza con una sección de cuerda, hasta que la voz de Rosalía comienza sonar como si de una ópera se tratase. En el videoclip, los músicos de una orquesta acompañan durante todo el vídeo a la cantante. En una casa planchando, en un autobús o en una joyería. La canción cuenta con la participación de la cantante islandesa Björk y el productor estadounidense de música electrónica Yves Tumor.

Fue la propia cantante quien compartió hace días una partitura de la canción, llenándose las redes de artistas interpretando la canción. Una estrategia de promoción efectiva y sin duda exitosa.

“Su miedo es mi miedo, su rabia es mi rabia, su amor es mi amor, su sangre es mi sangre”, dice la artista en el estribillo de la canción, interpretado íntegramente en alemán. El tema, muy orquestal, está constantemente arropado por violines. “Yo sé muy bien lo que soy, ternura pa’l café, solo soy un terrón de azúcar. Sé que me funde el calor, sé desaparecer, cuando tú vienes es cuando me voy”, declara la artista catalana en una de las estrofas cantadas a español.

El álbum ya está disponible para comprar en preventa desde su página web. Los temas que lo componen se titulan Sexo, Violencia y Llantas, Reliquia, Divinize, Porcelana, Mio Cristo, Berghain, La Perla, Mundo Nuevo, De Madrugá, Dios Es Un Stalker, La Yugular, Focu ‘ranni, Sauvignon Blanc, Jeanne, Novia Robot, La Rumba Del Perdón, Memória y Magnolias. Ha sido grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, y, además de Björk e Yves Tumor, cuenta con voces femeninas como Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana y Yahritza.

En Lux se encarna la “mística femenina, la transformación y la espiritualidad”, algo que también se refleja en la contraportada del LP, donde se muestra desnuda y con el cuerpo en cruz, como Jesucristo el día que fue crucificado. En el interior del disco también aparecen dos mujeres que no pertenecen al mundo del pop, pero sí al de la búsqueda de su yo interior. Son la mística musulmana Rabia al Adawiyya y la filósofa francesa Simone Weil. Dos figuras que, siglos aparte, exploraron la relación entre el amor, la fe y el conocimiento, y que hoy iluminan el imaginario de la artista catalana. Así, aparece escrita tanto la cita de “Ninguna mujer pretendió ser Dios”, de Al Adawiyya como “El amor no es consuelo, es luz”, de Weil.

Rabia al Adawiyya vivió en el siglo VIII en Basora, en la actual Irak, y es considerada una de las figuras fundacionales del sufismo, la corriente interior del islam que defiende una relación directa con Dios. Fue una precursora del amor divino, entendido como una entrega total, sin esperar recompensas ni temer castigos.

Simone Weil, filósofa y pacifista. Escribió sobre el terrible efecto que la guerra producía en el alma de las personas y abandonó el activismo -participó en la Guerra Civil en el bando republicano- para seguir el camino de la búsqueda de la verdad. Viajó a Italia, donde quedó maravillada por la comuna de Asís y tuvo una de sus primeras experiencias místicas. “Hay que amar la verdad más que la vida”, decía. “Afirmar a Dios, en la destrucción de Troya y de Cartago, sin consuelos. El amor no es consuelo, es luz”, escribió en La gravedad y la gracia, una recopilación póstuma de sus pensamientos. Con esta frase ahora Rosalía invoca para presentar su nuevo álbum, como una lux (