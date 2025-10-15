Rosalía publica una misteriosa partitura en redes: ¿música clásica y techno en su vuelta?

cuatro.com Madrid, 15 OCT 2025 - 17:40h.

Una combinación melódicamente clásica que contrasta con el lugar que dará nombre a esta nueva canción: la famosa discoteca berlinesa 'Berghain'



La artista internacional, Rosalía, ha publicado una partitura en redes sociales. ¿Se trata de un adelanto de su nuevo trabajo? ¿Una inspiración? La locura se ha desatado entre sus fans que anhelan un nuevo trabajo de su ídolo.

Hace más de un año que la artista catalana sacó música por última vez. Fue su sencillo "Omega", canción que a día de hoy cuenta con más de 5,5 millones de reproducciones solo en YouTube. Desde entonces, todo son súplicas por parte de sus seguidores más fieles para escuchar algo nuevo de la misma.

Un momento que parecía que no iba a llegar nunca...

Pero todo ha cambiado con la llegada de esta nueva pista de la que parece ser el anticipo de lanzamiento de nuevos temas.

Lo cierto es que esta vez, en lugar de optar por lanzar nuevas canciones con la habitual preview para sus mayores fans, la cantante ha preferido publicar únicamente una pista musical. Además, hoy en la fachada y el lateral del cine Callao de la Gran Vía madrileña ha aparecido una misteriosa imagen que entrelaza el rostro de la 'motomami' con esas mismas notas.

Sus seguidores no han tardado en llenar las redes sociales de sus interpretaciones sobre la enigmática partitura. Con el violín, el piano, la guitarra o incluso el acordeón se han sumado a esta especie de nuevo trend viral. Estos vídeos de TikTok en poco tiempo han obtenido el gran premio, los 'me gusta' de Rosalía.

La partitura es una combinación melódicamente clásica que contrasta con el nombre nueva canción. 'Berghain', un templo popular escondido en el corazón de Berlín, conocido por su tremenda exclusividad, e hito de la música electrónica. En definitiva, un espacio en el que reinan las sombras, donde las fotografías están completamente prohibidas y que recientemente ha celebrado su veinte aniversario.

Todo ello sin tener demasiado que ver con su nueva foto de perfil en Instagram, un destello, lo que podría tener relación con el título de su cuarto álbum.

A partir de aquí aumentan las cábalas, ¿podríamos estar ante una nueva era de Rosalía? ¿Estaríamos ante la combinación de música clásica y puro techno? Las respuestas parecen estar cada vez más cerca de alcanzar la luz.