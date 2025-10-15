Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh

Pablo Benegas, compositor y otro de los miembros fundadores del grupo deja la banda

La cantante Amaia Montero vuelve 17 años después, a la Oreja de van Gogh. Su grupo original y donde saltó a la fama hace tiempo. Claro que su llegada ha forzado otra salida, la de Pablo Benegas, compositor y otro de los miembros fundadores del grupo.

Este anuncio llega después de un año de intensos rumores, que comenzaron tras la salida de Leyre Martínez, que durante 17 años ocupó el puesto de cantante. Tras doce meses exactos de silencio, por fin se conoce el final de esta historia que ha mantenido en vilo a toda España y a gran parte de América, donde también tienen millones de seguidores. De hecho ya podemos escuchar su nueva canción junto con un mensaje a todos sus seguidores donde ha habido un espacio también para Pablo, que deja el grupo.

«Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores», escriben en el texto compartido a los medios de comunicación.

Lejos de que todo quede ahí, han querido ir mucho más allá respecto a una posible gira de la banda: "Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable".

Por si fuera poco, se han pronunciado sobre el adiós del guitarrista de La Oreja de Van Gogh: "Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor", han expresado. Y añaden: "De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino". Esa nueva etapa será con Amaia.

Así han reaccionado sus fieles

El grupo vuelve con ella, y los fans están revolucionados como explica Belén Escudero en la agencia EFE. Y lo están porque están inmersos en una especie de guerra civil sentimental desde que comenzaron los rumores de que podía volver.

Dos eternos bandos, los defensores de la vocalista original del grupo, Amaia Montero, y los del grupo con Leire Martínez, la artista que llegó tras su salida.

Dos épocas y dos formas de entender el mismo estribillo de esta banda que nació en diciembre de 1996, cuando cinco amigos donostiarras unieron sus caminos para aliarse en la música.

Los nostÁlgicos de 'La Oreja' de Amaia no han concebido nunca el grupo sin ella. Anhelaban su timbre de voz, su forma de interpretar que parecía romperse por dentro. Echaban de menos hasta el flequillo con el que cantaba 'Rosas', una de sus canciones más top.

Están de enhorabuena porque el anuncio ya es una realidad después del vacío que dejó Leire tras 17 años como voz del grupo, una etapa que piensan que no igualaba a la de los inicios, con el alma, el carácter y el timbre de voz de Amaia, del que no se han despegado muchos de sus seguidores a la hora de interpretar sus canciones.

"¡Vuelve a casa!", gritan algunos defensores "de lo original", tal y como mantienen desde las redes.

Unos comentarios que han tenido que aguantar con mucha paciencia los defensores de Leire, que dicen que lo de Leire "no fue un relleno, sino una época con canciones también queridas".

Piden respeto, apartarse de las comparaciones, no echar por tierra lo que también fue válido, pero también agradecen que se haya acabado con ese silencio, que parecía venir de no terminar lo que se había empezado, algo que Leire dijo sospechar tras movimientos y cambios que alimentaban los rumores.

Los fans de Amaia están ya desempolvando las camisetas antiguas del grupo, que cuentan con las partituras que intentarán que suenen bien, sin distorsiones porque la voz, más que nunca, y a partir de ahora, ya no solo canta.

Los aplausos del público, los reproches y los silencios están preparados.