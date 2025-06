Los constantes rumores de que Amaia Montero vuelve o no a La Oreja de Van Gogh provoca que se recuerden sus malos entendidos con otras compañeras de profesión

Amaia Montero deja de seguir a su amiga Cayetana Guillén Cuervo tras "su perdón" por desvelar el regreso de 'La Oreja de Van Gogh'

La cantante Amaia Montero está constantemente en el punto de mira desde que abandonó La Oreja de Van Gogh en 2007 para emprender su carrera en solitario. Las especulaciones sobre su vuelta al grupo no cesan, pero ella misma ni desmiente ni confirma. Se mantiene alejada de la prensa, su familia pide respeto por la presión mediática a la que está sometida y una de sus mejores amigas, probablemente acorralada por la prensa, adelantó que sí va a volver, algo que a la solista parece que no le gustó.

En Noticias Cuatro hemos recopilado los últimos acontecimientos sucedidos hasta la fecha para tratar de explicar por qué todo esto causa tanto revuelo. Estos son las polémicas de Amaia Montero tras salir de La Oreja de Van Gogh, un cóctel alimentado por la prensa y algunas fotos y comentarios desafortunados que la propia artista publicó en sus redes sociales.

Cuando Amaia Montero, que el próximo 26 de agosto cumplirá 49 años, se marchó de La Oreja de Van Gogh, el grupo abrazó a la cantante Leire Martínez como sustituta de la vocalista. La banda se había formado en 1996, y los cuatro integrantes Xabier San Martín, Pablo Benegas, Haritz Garde y Álvaro Fuentes estudiaban en la universidad igual que Amaia.

Su salida causó un gran revuelo y las comparaciones con la nueva solista fueron inevitables. En una entrevista en televisión hace pocos años por fin Amaia Montero aclaró que todos los que formaron el grupo habían crecido juntos con demasiados años de convivencia y que en ocasiones esta convivencia había resultado difícil. También quiso subrayar que no había habido ningún lío amoroso que provocara la separación porque era un rumor que estaba cogiendo fuerza.

El hecho de que se esté especulando con la vuelta de Amaya a La Oreja gira en torno a la inesperada salida de Leire Martínez, una noticia que salió a la luz en octubre de 2024 y el mismo grupo comunicó en sus redes sociales. La vocalista actualmente está trabajando en un disco con 13 canciones y tiene previsto programar una gira por toda España.

Desde entonces no cesan las especulaciones y Amaia se ha ido apartando de los focos cada vez más porque es probable que no quiera seguir alimentando todo lo que se está opinando sin fundamento.

La carrera en solitario de Amaia Montero

Cuando emprendió su carrera en solitario a partir de 2007 publicó cuatro álbumes: el primero bajo su mismo nombre en 2008; al segundo en 2011 le añadió un número 2; el tercero salió a la venta en 2014 bajo el título Si Dios quiere yo también; y al cuarto de 2018 lo llamó Nacidos para creer. Fueron diez años imparables de trabajo hasta que tuvo que frenar por un tiempo, alejarse de la música y de los escenarios para cuidar su salud física y mental.

En el verano de 2018 Amaia Montero estaba recibiendo bastantes críticas por su físico, del que se opinaba que contaba con más kilos de lo debido e, incluso, se llegó a decir que su rostro había sufrido una gran transformación. Su última actuación en directo durante un concierto en Cantabria tampoco resultó del agrado de parte del público. A todo ello se añadió una declaración de la cantante Malú que Amaia malinterpretó.

Amaia Montero no reacciona bien ante las declaraciones de Malú

Malú había concedido una entrevista a un medio nacional y le formularon la siguiente pregunta: “¿Por qué a las cantantes mujeres se les cuestiona constantemente su físico, su edad, por qué se fijan en su peso o en su ropa?”, refiriéndose al caso de Amaia Montero. Malú respondió que no entendía por qué Amaia tenía que estar delgada, que en todo caso se le podría exigir una cierta delgadez a una modelo por motivos de trabajo pero no a una cantante.

Malú destacó, además, que a Adele nadie la criticaba. En su respuesta subrayó que la situación la irritaba y añadió: “Chapó por Amaia y chapó por todas las que salen con sus kilos de más y se lo gozan”. Estas declaraciones de Malú fueron malinterpretadas por Amaya, a la que no le sentaron nada bien porque solo se quedó con el mensaje de que 'la había llamado gorda'.

Antes de este contratiempo, ambas cantantes habían mantenido una larga relación con Gonzalo Miró, primero con Amaia Montero desde 2009 hasta 2011 y después con Malú entre 2014 y 2017. Desde el primer momento en que Malú empezó a salir con el exnovio de Amaia, se aprovechaba cualquier situación para preguntarle al respecto. Algunos sectores de la prensa llegaron a ser muy insistentes buscando la polémica y puede que ello dejara poso en Amaia reaccionando de esa manera contra Malú.

El paso del tiempo permitió que se olvidara esa mala sintonía entre las dos cantantes, sin embargo, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh no parecía remontar y recuperarse. En 2022 compartió una fotografía de su rostro en sus redes sociales en la que se podía apreciar que estaba bastante desmejorada. Además acompañó la imagen con un texto desconcertante: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la ha perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Poco tiempo después, Amaia ingresó en un centro psiquiátrico de Navarra con la finalidad de recibir tratamiento para paliar las consecuencias del estrés y de la ansiedad que estaba sufriendo. En ese tiempo, a posibles problemas que ella se guarda en su intimidad se suma la pérdida de su padre, que había fallecido en 2009, y al duro trabajo de la preparación de su quinto disco en solitario. A partir de 2022 la cantante se retiró de la vida pública.

Amaia y Leire, las exvocalistas de La Oreja, nunca han llegado a entenderse

En cuanto a la relación de Amaia Montero con Leire Martínez tampoco han conseguido que sea la más acertada. Siempre han estado expuestas a las comparaciones, lo que nunca ayuda. Además, a Leire la convencieron para firmar discos de La Oreja de Van Gogh de la época en la que ella no formaba parte del grupo y Amaia expresó a través de las redes sociales que aquello no le parecía adecuado.

Como siempre sucede que se exponen las opiniones en redes, los seguidores se posicionan y lejos de ayudar provocan más disputa. En una entrevista con la prensa, Amaia reconoció que opinaba que la banda había buscado muy rápido una sustituta, pero entendía que tenían que seguir su camino.

Una vez han pasado los años desde la retirada de la vida pública de Amaia Montero en 2022, ella ha vuelto a ser más activa en sus redes sociales. En julio de 2023 Amaia volvió a subirse a un escenario por sorpresa para cantar Rosas, una de las canciones más famosas de La Oreja de Van Gogh. Fue durante el concierto que ofreció Karol G en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

En estos momentos, a Amaia Montero la vuelve a perseguir la prensa que insiste en confirmar si va a volver o no a formar parte de La Oreja de Van Gogh. La discográfica con la que ella trabaja actualmente tampoco se ha pronunciado. Además, se ha publicado que antes de que termine 2025 Amaia va a lanzar dos singles en solitario dentro de sus intenciones de proseguir su camino musical.

Por otro lado, los rumores se han agudizado tras unas declaraciones realizadas por la actriz Cayetana Guillén Cuervo, una gran amiga de Amaia. Es probable que la astucia de la periodista permitiera que la actriz confirmara que sí va a reincorporarse al grupo, pues lo extraño es que tuviera malas intenciones contra la cantante, ya que su relación era muy estrecha.

Muchos medios han publicado las palabras de Cayetana ante una pregunta trampa: “Yo lo sé desde hace tiempo, pero Amaia me pidió silencio absoluto”. Tal afirmación ha provocado un gran revuelo, dicen que Amaia se ha enfadado e, incluso, la actriz emitió un comunicado pidiendo perdón por la situación y la polémica ocasionada y en el que aseguró que todo lo sucedido le hacía sentirse muy triste.