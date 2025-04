En octubre, la artista rompía en llanto en Zaragoza cantando ‘Rosas’. Nadie sabía que las lágrimas podrían traer consigo una separación que sigue siendo polémica a día de hoy. La voz de ‘Inmortal’, ‘Jueves’ o ‘Cometas por el cielo’, se desmarcaba del comunicado que emitió la banda alegando que no estaba de acuerdo: “Me hubiera gustado despedirme, yo creo que todos nos merecíamos habernos despedido. Me da igual en qué formato, pero sí hubiera celebrado el cerrar esa etapa”.