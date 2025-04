En las letras se muestra desnudo, confesional. “Es más un ejercicio de cobardía que de valentía, porque me es más fácil expresarme en las canciones que mirando a alguien a los ojos”, confiesa en una entrevista con Noticias Cuatro. “Tocar en el escenario te multiplica los miedos -reconoce-. Los focos y las cámaras siempre me causaron muchos problemas y mucha terapia. La sensación de responsabilidad que tienes ante miles de personas no te produce tranquilidad”. Todos esos esos miedos y ansiedades están muy presentes en su nuevo álbum.