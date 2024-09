Adele anuncia que se retira de los escenarios durante "un largo tiempo": "Os llevaré en el corazón"

La cantante Adele se baja de los escenarios para tomarse un descanso largo. Según informa Montse Ávila y Rocío Balfagón, lo ha anunciado por sorpresa en su último concierto en Alemania tras volver a Europa después de ocho años sin actuar. “Se suponía que este era mi último show, pero se ha retrasado. Estoy emocionada de que no lo sea, porque me quedan 10 actuaciones después de esta, pero, tras ellas, no los veré durante un tiempo increíblemente largo. Os llevaré en el corazón”, ha confesado.