Murielle, residente de Múnich de 40 años, expresa: “A mí me gustó mucho, fue un concierto muy bueno, una experiencia genial. El momento más emblemático fue cuando cantó ‘Someone like you’ porque casi se puso a llorar”. Ella asegura que vio a Adele algo nerviosa por la inmensa cantidad de gente que cantaba junto a ella. La última canción del espectáculo fue ‘Rolling in the deep’, que estuvo acompañada de multitud de fuegos artificiales.