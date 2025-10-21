El Ayuntamiento de Madrid podría multar a Rosalía por el caos en su evento de Callao

cuatro.com 21 OCT 2025 - 16:40h.

Rosalía protagoniza una estrategia de marketing improvisada e impulsada por una filtración

Rosalía publica una misteriosa partitura en redes: ¿música clásica y techno en su vuelta?

MadridEl pasado lunes, la artista internacional catalana Rosalía montó el show en la Gran Vía madrileña para presentar su nuevo disco, 'LUX'. Lo que comenzó con una retransmisión en directo a través de Tik Tok, continuó con un llamamiento al que respondieron cientos de seguidores que se concentraron en la emblemática plaza de Callao de Madrid. Más allá del espectáculo, la artista podría con lidiar con diferentes problemas, entre ellos, la posibilidad de multas.

A pesar de que la estrategia fue todo un éxito, se enfrenta a un considerable 'pero'. El ayuntamiento de Madrid asegura no tener constancia de que Rosalía o su equipo tuvieran un permiso municipal para este acto de promoción. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha declarado que "no parece que tuviera autorización municipal y, por lo tanto, están solicitando toda la información necesaria". Si esto fuera así y la cantante no tuviera la acreditación necesaria, el ayuntamiento confirma que actuará en consecuencia.

La Motomami llegó corriendo atravesando Gran Vía y vestida de blanco, cuando la plaza ya estaba a reventar por sus fans, quienes esperaban de todo menos ver a la protagonista llegar. Como si se tratase de una performance urbana, llegó conduciendo un Nissan GTR blanco, mientras escuchaba clásicos de Mozart a todo volumen y saludaba a la gente de la calle cuando tenía que frenar el coche.

Otro problema con el que tendrá que lidiar es la posible sanción por adentrarse en una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con un vehículo que carece de la etiqueta necesaria de la Dirección General de Tráfico. Esta multa podría ser de hasta 200 euros, quedándose en cien si se abonara en los primeros 20 días.

No obstante, cabe la posibilidad de que la artista dispusiera de un permiso especial del consistorio madrileño para circular con ese coche en esa determinada zona. En caso de tener dicha licencia, Rosalía no recibirá ninguna sanción por esto.

Una estrategia perfecta y efectiva... Pero, ¿qué fue lo que la motivó?

Todo esto ha sido una estrategia de marketing improvisada e impulsada por una filtración. La idea inicial era hacer el anuncio a través de un directo en sus redes sociales, pero un gigantesco panel publicitario en Times Square se adelantó a sus planes. En él se revelaba el nombre del disco y la fecha de su lanzamiento.

De esta noticia, que empezó como una sorpresa pero terminó siendo un secreto a voces, Rosalía se enteró delante de su propia audiencia. "Esto es Nueva York? ¿Quién ha hecho este vídeo?", comentaba con su equipo y seguidores de Tik Tok.

Un accidentado pistoletazo de salida que la artista convirtió en todo un espectáculo y desató la locura en el centro de la capital española. Miles de personas luchaban para hacerse una fotografía con la Motomami, quien finalmente tuvo que cobijarse en el interior de un hotel de Gran Vía por el jaleo que había montado.

Las pantallas gigantes de Callao, a las 22:00 en punto, deslumbraron con la portada de su próximo álbum, titulado 'Lux', que verá la luz el próximo 7 de noviembre. El anuncio fue tan fulminante como efectivo: cientos de fans no tardaron en agolparse en la Gran Vía, en torno a Callao, esperando que la pantalla gigante revelase algo grande. Y lo hizo. A las 22:00 en punto aparecieron las pantallas mostrando la portada de su próximo álbum, titulado 'Lux', que verá la luz el próximo 7 de noviembre.

Sin embargo, hubo cosas que se le escaparon a la artista...

Rosalía cancelada en Tik Tok por infringir las normas de la comunidad

Como estrategia de marketing fue un éxito, pero la puesta en escena no fue perfecta. Durante la emisión en Tik tok, la catalana fue cancelada por infringir las normas de la comunidad. El live contó con el 'get ready with me" de la artista, mostrando como se teñía el pelo, y luego cambió de escena para mostrarla conduciendo por el centro de Madrid, donde saltaron las alarmas de la aplicación.

Aparecía en diferentes ocasiones hablando con el móvil y fumando tabaco en pantalla, ambas escenas no pudieron pasar desapercibidas para los vigilantes de la aplicación y la red social decidió interrumpir momentáneamente la transmisión por considerar que infringía sus normas establecidas.