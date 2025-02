El tema de los menores está tan legislado que ya es ilegal generar cualquier material pedófilo sea real o no como podría ser, por ejemplo, una serie de animación.

Esto ocurre porque los agentes cuando ven una imagen no saben si es real o no. Tratan de identificar al menor porque estaría en una situación de riesgo. A veces, pierden un tiempo valioso al comprobar que no es real y que está generado por IA, ya que dejan de investigar otros procesos con otros menores que sí están expuestos a esta situación.