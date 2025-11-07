Sánchez reitera que llegará hasta 2027 pese a la ruptura de Junts y aunque no pueda aprobar nuevos PGE

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que agotará la legislatura y llegará hasta el año 2027 a pesar de que Junts ha formalizado su ruptura con el Gobierno, lo que le impedirá sacar adelante cualquier iniciativa. Según ha dicho, seguirá gobernando con o sin nuevos Presupuestos Generales del Estado.

En una rueda de prensa tras participar en la Cumbre del Clima (COP30) en Belém (Brasil) ha asegurado que se toma "muy en serio" las palabras de Junts, pero España está viviendo "uno de sus mejores momentos" del último medio siglo en cuanto a crecimiento económico y creación de empleo y por tanto "merece la pena" continuar.

PUEDE INTERESARTE El juicio a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo se celebrará del 9 al 14 de febrero

"Yo me tomo muy en serio lo que dicen los grupos parlamentarios, pero creo que el esfuerzo merece la pena y que debemos perseverar en este empeño porque los resultados están ahí. España está atravesando uno de sus mejores momentos desde hace 45 años a esta parte", ha asegurado.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que "con nuevos Presupuestos o sin nuevos Presupuestos" seguirá avanzando y continuará con su "hoja de ruta" hasta agotar la legislatura en el año 2027.

Preguntado sobre si mantiene su compromiso de presentar nuevos presupuestos generales del Estado, ha afirmado que hay "tres certezas": que el Gobierno los va a presentar, que "sudará la camiseta" y que, con ellos o sin ellos, va a acabar la legislatura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Defiende la inocencia de su hermano y del fiscal general del Estado

Una legislatura en la que se ha comprometido a seguir negociando con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno (en referencia a Vox), para gobernar, ha dicho, en favor de todos los territorios y de la mayoría de los ciudadanos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este viernes en la inocencia de su hermano después de que ya se haya fijado ya la fecha para el juicio oral en su contra, al tiempo que ha restado importancia al hecho de que la Audiencia Nacional vaya a investigar los pagos en metálico realizados por el PSOE en el marco del 'caso Koldo'.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

"Lo he dicho en muchas ocasiones, como presidente del Gobierno, evidentemente creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y evidentemente defenderé siempre la inocencia, en este caso de mi hermano, como defiendo también la inocencia de mi mujer", ha señalado en rueda de prensa en Belem (Brasil), donde ha asistido a la COP30.

Sánchez se ha pronunciado así tras ser preguntado después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya fijado del 9 al 14 de febrero próximos el juicio oral contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente, así como contra el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en relación con la contratación del primero como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

El presidente también ha sido preguntado sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, de abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por parte del PSOE, siguiendo así las indicaciones del Tribunal Supremo (TS).

"Es simplemente un paso procedimental y, por tanto, nada que añadir", se ha limitado a comentar Sánchez, secretario general del PSOE.

Por último, el presidente del Gobierno ha vuelto a reiterar una vez más su confianza en el fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, tras la primera semana del juicio en su contra en el Tribunal Supremo. "Cuenta con nuestra confianza, creemos en su inocencia y, por supuesto, respetamos tanto la labor de la Fiscalía General del Estado como el Tribunal Supremo", ha señalado.

Como en el caso de su hermano, y como ya ha dicho en otras ocasiones en las que se le ha preguntado por la situación del fiscal general, Sánchez ha expresado su confianza en que "el tiempo ponga las cosas en su sitio".

El presidente sí quiere elecciones en Valencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiere dar la voz a los ciudadanos españoles con un adelanto electoral ante la falta de apoyos en el Congreso y ante la imposibilidad de aprobar unos PGE, pero sí quiere elecciones en Valencia tras la dimisión de Mazón.

Su argumento es que un nuevo pacto entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana, para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat pueda "desmantelar" la agenda climática debido al "negacionismo" de los de Santiago Abascal, y ha reclamado que se celebren elecciones.

Sánchez advierte de que este acuerdo podría acabar con toda la "arquitectura institucional y presupuestaria" para hacer frente a la emergencia climática en la Comunidad Valenciana, un territorio que "se ha visto afectado por las consecuencias" de la misma, como a su juicio quedó demostrado en la DANA de octubre de 2024 que se saldó con más de dos centenares de víctimas.

Estas declaraciones se producen después de que Abascal manifestase que una de sus exigencias para alcanzar un acuerdo con el PP para respaldar un nuevo presidente es rechazar el Pacto Verde acordado por la Unión Europea en 2019 que fija la neutralidad climática para el año 2050.

Para Sánchez el problema no reside únicamente en Mazón y su actuación durante el día de las inundaciones sino "una mayoría parlamentaria negacionista" de PP y Vox en esta comunidad que, a su juicio, "ha banalizado, frivolizado y debilitado" la respuesta a los efectos del cambio climático. "Y han sido más de 230 personas las que han sufrido las consecuencias de la negligencia, pero también de ese negacionismo", ha lanzado en referencia a las víctimas de las devastadoras inundaciones de hace un año.

"Por tanto, creo que si hay que temer algo es al negacionismo de Abascal y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana", ha indicado Sánchez, reclamando que se celebren elecciones en esta comunidad.

"Por eso, lo que está pidiendo el Partido Socialista, y yo creo que una amplia mayoría de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana, son elecciones, para romper esa mayoría negacionista y para que pueda haber un futuro diferente, más comprometido con la ciencia y con la razón", ha rematado.