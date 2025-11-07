David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, al banquillo

La acusación particular pide tres años de prisión por los delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación.

También figura como procesado el expresidente de la Diputaci�ón pacense Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la presidencia de Extremadura

El juicio por la causa de la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026.

La Audiencia de Badajoz ha dictado diligencia de señalamiento para el juicio oral en la citada causa, en la que también figura como procesado el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y candidato a la Presidencia de la Junta en los comicios adelantados en esta comunidad autónoma.

El juicio, cuyo procedimiento ha dirigido la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, tendrá lugar en la Audiencia de Badajoz en sesiones de mañana y, de ser necesario, se ampliarán en horario de tarde, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

La acusación popular, que unifica a Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y PP, pide tres años de prisión por los delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación para David Sánchez y Gallardo, mientras la Fiscalía y las defensas de los once procesados piden la libre absolución