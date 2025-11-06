cuatro.com 06 NOV 2025 - 15:09h.

El Gobierno tiende la mano a Junts y Sumar augura que Junts volverá a negociar con el Gobierno leyes que le interesen

El PP dice que la legislatura está finalizada y pide elecciones "cuanto antes"

Es la política de hoy. Poco importa que las leyes sean buenas o malos, que beneficien o no a Cataluña en este caso. Junts ha anunciado este jueves que ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes que tiene presentadas el Gobierno en el Congreso y que hará lo mismo con las que lleve al Parlamento en el futuro, incluidos los presupuestos generales del Estado, una medida con la que asegura queda "bloqueada" la legislatura.

En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, ha subrayado que sin los votos de su formación "no se pueden aprobar leyes" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe "desde el primer día" que su partido no vota para garantizar la "estabilidad" de España sino a favor de los intereses de Cataluña.

Nogueras ha explicado que Junts ha registrado enmiendas a la totalidad a las 25 leyes presentadas en el Congreso por el Gobierno, que no votará a favor de las 21 que están acabando su tramitación y que vetará también las nueve nuevas propuestas que ya han pasado por el Consejo de Ministros cuando lleguen al Parlamento.

Ha enfatizado que el Gobierno no podrá, a menos que "una sus votos con el PP y Vox", aprobar los presupuestos ni el techo de gasto ni tampoco normas como "la ley Bolaños o la ley Begoña", en referencia a la ley para la modernización de la justicia y a la que afecta a la acusación popular.

El Ejecutivo "ha perdido su capacidad legislativa", ha insistido Nogueras, quien ha añadido que este paso de Junts es un "baño de realidad" para el PSOE y Sumar y ha recordado que su formación no pide "favores" sino "coherencia" y que se cumplan los acuerdos.

En una nota de prensa, Junts ha especificado que de las más de 50 leyes que están en tramitación parlamentaria tres de ellas van a acompañadas de un acuerdo con el Gobierno previo a la ruptura y que quieren verlo "cumplido".

Ha reclamado que estos proyectos aceleren su tramitación y ha insistido en que el decreto de ayudas para los enfermos de ELA no puede esperar y debería ser convalidado la semana próxima.

Las leyes a las que Junts dará luz verde y las que no

Fuentes de la formación que lidera Carles Puigdemont han advertido, no obstante, de que hay varias leyes que sí tendrán su voto a favor: la de atención a la clientela, la de economía social, la ley del cine y la de movilidad sostenible. Además del citado real decreto de ayudas a los enfermos de ELA.

Entre las normas a las que Junts ha presentado veto están la ley de familias, la de universalidad del sistema nacional de salud, la de industria y autonomía estratégica, la ley orgánica del régimen electoral general, la de servicios digitales, la de jurisdicción universal y la de protección para la libertad de expresión.

Según Nogueras, quien ha comparecido acompañada por el resto de diputados de Junts en el Congreso, la formación ha llegado a este punto cuando se cumple una semana del anuncio de ruptura con el PSOE y después de que Sánchez no haya comparecido para explicar "cómo va a gobernar" a partir de ahora.

Cuestionada sobre si apoyarían una moción de censura o si habría que ir a elecciones, ha insistido en que Junts ha hecho lo que había que hacer y ha recordado que defiende los intereses de los ciudadanos catalanes y que lo que sucede en España compete a los "partidos españoles".

"Se ha acabado", ha sido la frase utilizada por fuentes del partido al término de la rueda de prensa, al ser preguntados sobre si es posible reconducir la situación con el Gobierno.

La reacción del Gobierno al órdago de Junts

El Gobierno mantiene su mano tendida a Junts tras el anuncio de esta formación de presentar enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Gobierno y reitera que siempre cumple con sus compromisos.En esa línea, han subrayado que el Ejecutivo mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos parlamentarios dispuestos a mejorar la vida de los ciudadanos, tanto en Cataluña como en el resto de España. Han insistido asimismo en que el Gobierno cumple con sus compromisos y han recalcado que siempre lo ha hecho.

Y al igual que ya expresaron tras la ruptura comunicada por Puigdemont, han explicado que las iniciativas incluidas en el acuerdo de investidura con Junts que dependían en exclusiva del Gobierno, o se ha cumplido o están en vías de hacerlo. Por su parte, ante los compromisos que no dependen sólo del Ejecutivo han reiterado que trabajan sin demora para que se cumplan.

La diputada del grupo Sumar Aina Vidal, que pertenece a los comunes, se ha mostrado convencida de que Junts volverá a negociar con el Gobierno aquellas leyes que le interesen.

No obstante, no da por agotada la legislatura, ya que ha señalado que no tienen "ninguna duda de que si la vocación de Junts es beneficiar a los intereses" de Cataluña "tarde o temprano van a volver a negociar" con el Gobierno.

"De no hacerlo, van a tener que dar muchas explicaciones", ha añadido la diputada, que ha afirmado que su opinión sobre este asunto es común en el conjunto del espacio Sumar, que forma parte del Gobierno de coalición con el PSOE. Además, considera que la decisión que ha comunicado este jueves Junts tiene que ver con intereses electorales, debido a la "caída libre en las encuestas, en favor de Aliança Catalana".

El ministro Cuerpo dispuesto a pactar ley a ley con Junts

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha mostrado también en línea con el Gobierno la "mano tendida" y la "total colaboración" del Gobierno a negociar "ley a ley" y conseguir los consensos necesarios para aprobarlas. Cuerpo ha destacado que van a seguir buscando las "mayorías suficientes" para aprobar leyes que beneficien al conjunto de los ciudadanos.

Las leyes que el Gobierno tiene en tramitación "suponen una mejora en el día a día de los ciudadanos", ha defendido el ministro, quien ha añadido que, por ello, van a entrar en negociaciones que espera "constructivas" con todas las fuerzas y van a seguir en la línea de cumplimiento de sus compromisos con los socios.

El Gobierno catalán acusa a Junts de "renunciar a hacer política a favor de Cataluña"

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha reaccionado también a la postura de Junts y le ha acusado de "renunciar a hacer política a favor de Cataluña". En un mensaje en redes sociales, Dalmau ha lamentado que Junts no apueste por "utilizar sus siete votos en el Congreso en positivo".

"En vez de presentar enmiendas para mejorar las leyes, han decidido bloquearlas", ha añadido.

El PP dice que la legislatura está finalizada y pide elecciones "cuanto antes"

El PP no ha dejado pasar la oportunidad del órdago de Junts para volver a pedir elecciones cuantos antes al constatar que la legislatura está acabada.

En una rueda de prensa, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha dicho que este Gobierno es "una farsa tremenda" y que lo que tendría que hacer Sánchez y es dar voz a los españoles para que decidan qué gobierno quieren.

García ha dicho que el PP avisó desde el principio que este Gobierno era "un error" y que desde hace meses esta es una legislatura "fallida, acabada y agónica", una situación que tiene paralizada a España.

En un mensaje a través de X, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha posteado una noticia sobre la decisión de Junts con la frase: "¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?.

Desde Génova, sin embargo, señalan a EFE que el hecho de que Junts no apoye a Pedro Sánchez no quiere decir que vayan a apoyar a Feijóo en una hipotética moción de censura contra el Gobierno.

También se ha referido al tema la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, quien ha afirmado que la legislatura "está finalizada" y que lo que España necesita "es devolver la voz a los ciudadanos y convocar cuanto antes elecciones generales".

En su opinión, con esta decisión Junts demuestra que quiere romper "una legislatura que ya nació mal", porque permitió "a un perdedor" que no había ganado las elecciones, llegar a La Moncloa.

"España vive un momento en el que no hay presupuestos generales del Estado previstos, y sin presupuestos no se puede gobernar. Los españoles no esperan enmiendas a la totalidad, sino la finalización ya de esta legislatura", ha subrayado. A su juicio, la posición de Junts no cambia el escenario político, ya que "este país va a ser absolutamente ingobernable con las mayorías que se reflejan en el Congreso de los Diputados".

Además, ha advertido de que "presentar enmiendas a la totalidad no borra los casos de corrupción ni los juicios abiertos", en referencia a las investigaciones judiciales que afectan al PSOE.

"El número dos del PSOE está en prisión y otro alto cargo a punto de ser juzgado. Es un Gobierno acorralado por la corrupción”, ha afirmado.

Por ello, la vicesecretaria del PP ha insistido en que el Ejecutivo "no tiene ya capacidad de gestión ni de gobierno" y ha concluido señalando que "lo que los españoles esperan es un cambio, hablar en las urnas y decidir un nuevo Gobierno".