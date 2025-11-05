Juicio al fiscal general del Estado: de la precaución de Lobato a los olvidos de Acera

Con estas testificales culmina la primera semana del juicio al Fiscal General del Estado.

Tercera sesión del juicio al Fiscal General del Estado. Hoy con el exlíder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, y la exalto cargo de Presidencia, Pilar Sánchez Acera, actual número dos del PSOE de Madrid han sido los protagonistas, junto con los periodistas que tuvieron acceso a la información confidencial.

Lobato ha reconocido que estaba preocupado por el origen del correo recibido y que esperó a verlo publicado en la prensa por "precaución". La acusación ha querido demostrar que el documento de Acera venía de Moncloa.

Los interrogatorios se han centrado en los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron los dos testigos en la mañana del 14 de marzo, toda vez que Sánchez Acera envió a Lobato a las 8:29 horas un 'pantallazo' con datos similares a los recogidos en el mencionado 'email' para que lo usara en el Pleno de la Asamblea de Madrid contra Díaz Ayuso.

Según las conversaciones aportadas a la investigación, al recibir dicha imagen Lobato insistió en saber de dónde salía. "Porque sino parece que me la ha dado Fiscalía", le dijo entonces.

Este miércoles, ha incidido en que reclamó tal información para ser precavido. "Yo no puedo decir que tuviera sospechas. Yo lo que tenía es prudencia porque yo sé interpretar, ya después de unos años en política, lo que puede suponer una cosa u otra. Y, en ese caso, veía que no era prudente", ha recalcado.

La tercera jornada del juicio contra el fiscal general ha estado protagonizada por las alusiones de los periodistas "al secreto profesional" para no revelar sus fuentes, pero con tres de ellos dejando claro que tuvieron acceso al correo clave antes que Álvaro García Ortiz. "Es inocente", dijo uno.

Lobato ha insistido en que se puso en alerta porque, "como técnico de Hacienda", sabía que si el origen del pantallazo no estaba "certificado" era "mejor no utilizarlo". Y ha explicado que acudió al notario para protocolizar sus 'whatsapp' del 14 de marzo porque, tras conocer que había un procedimiento judicial, le guió ese mismo "criterio de prudencia".

Preguntado sobre si le llegó por "alguien de la Fiscalía", ha dicho que no: "En absoluto". Y en la misma línea ha testificado Sánchez Acera.

La exasesora de Moncloa ha reiterado lo que ya dijo en la fase de investigación: que el pantallazo le llegó por "un medio de comunicación". De igual forma, ha insistido en que no recuerda cuál en concreto ni el periodista, pero sí que le llegó minutos antes de reenviarlo a Lobato.

Al hilo, ha explicado que no ha podido comprobar quién se lo facilitó porque cambió de móvil en septiembre de 2024, cuando se fue a trabajar al Ministerio de Transformación Digital como jefa de gabinete de Óscar López, del que ya era asesora en Moncloa. Según ha relatado, envió el pantallazo a Lobato porque era su "superior jerárquico" y consideraba que podía tener "interés" dado que el "asunto" relativo a González Amador estaba de "actualidad".

Esta tercera sesión también ha servido para escuchar a los periodistas que, en las horas clave de la presunta filtración, informaron sobre la existencia de negociaciones entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto, si bien todos se han acogido a su derecho constitucional a no revelar sus fuentes de información.

Según consta en la causa, el fiscal general recibió el 'email' del 2 de febrero en su cuenta personal a las 21:59 horas del 13 de marzo, después de que la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se lo rebotara tras recibirlo de Salto a las 21:54.

José Precedo, de 'eldiario.es', ha explicado que el 6 de marzo recibió una tanda documental con el expediente de Hacienda, la denuncia de Fiscalía y el 'email' de 2 de febrero, pero que no publicaron inmediatamente porque debían contrastar la "ingente" información que tenían.

Además, ha indicado que su fuente le prohibió exhibir el 'email', que le llegó en un pantallazo impreso, y que no quería informar sobre su existencia --para no "dar pistas a la competencia"-- hasta que obtuviera la autorización. Y ello, ha subrayado, porque era un seguro ante las amenazas que ha dicho que recibieron del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Asimismo, ante las sucesivas preguntas de las acusaciones sobre su relación con García Ortiz, la ha ceñido al ámbito profesional y ha añadido tajante: "Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca". De hecho, ha puesto de relieve que él sabe cuál es la fuente "de esta historia" y que García Ortiz "es inocente", lamentando que no pueda revelarla por el secreto profesional. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le ha dicho en tono amigable: "Una cosa es que no la diga pero otra cosa que nos amenace con que la sabe".

También ha testificado Marcos Pinheiro, periodista de 'eldiario.es' que ha confirmado la versión de Precedo, y Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, que ha declarado que a las 21:54 informó en un grupo de WhatsApp integrado por redactores de la cadena de televisión del contenido de los correos de 2 de febrero y 12 de marzo, precisando que obtuvo la información de tres fuentes distintas.

Otro de los focos de interés ha sido el testimonio de Esteban Urreiztieta, porque firmó la publicación realizada por 'El Mundo' a las 21:29 horas del 13 de marzo que activó al resto de la prensa y al Ministerio Público: 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales'.

Urreiztieta ha explicado que contaba con varios elementos para confeccionar su pieza, pero ha sostenido que en ese momento no sabía que existía el 'email' de 2 de febrero, que mostraba que la iniciativa de pactar partió de Neira. Con todo, ha reivindicado la veracidad de todos los aspectos de la publicación, indicando que si la actualizó al día siguiente para incorporar este correo previo fue porque se trataba de un algo "complementario" que "enriquecía" la pieza original.

Con estas testificales culmina la primera semana del juicio al fiscal general, que se reanudará el martes a las 10.00 horas. García Ortiz declarará el día 12, mientras que el 13 está reservado para que defensas y acusaciones presenten sus informes finales.

A continuación los ocho titulares más relevantes del día.

- El correo clave, en manos de un periodista siete días antes que el fiscal general. José Precedo, de El Diario.es, tuvo acceso a ese correo el 6 de marzo, y por eso, bajo esa circunstancia, ha dejado uno de los momentos de la jornada, cuando mirando al tribunal y en alusión a García Ortiz ha dicho: "Es una persona que yo sé que es inocente, porque conozco la fuente, pero no la puedo decir por el secreto profesional".

- Tres periodistas revelan que tuvieron acceso al correo clave antes que el fiscal general: Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, tuvo acceso al correo clave por "tres fuentes distintas", antes de que García Ortiz lo recibiese el 13 de marzo. José Precedo lo tuvo el 6 marzo, una versión que ha corroborado su compañero de El Diario.es Marcos Pinheiro.

- "Me acojo a mi derecho al secreto profesional". Esta ha sido la frase más escuchada por los seis periodistas que han desfilado este miércoles como testigos, quienes han evitado revelar nada sobre las fuentes de sus informaciones relacionadas con el caso, invocando en todo momento su derecho fundamental al secreto profesional.

- Dos testimonios políticos para aportar "contexto": El tribunal ha escuchado durante parte de la mañana a dos políticos -el exlíder del PSOE-M Juan Lobato y la antigua empleada de Moncloa, Pilar Sánchez Acera-, pero con un aviso del presidente al abogado de González Amador: sus testimonios solo deben aportar "contexto", porque las alusión del instructor a que el fiscal general recibió "indicaciones de Presidencia del Gobierno" quedó fuera del juicio por falta de pruebas.

- Un antiguo cargo de Moncloa dice no recordar qué medio le dio el pantallazo sobre el novio de Ayuso. Pilar Sánchez Acera, actual número dos del PSOE de Madrid, no recuerda qué periodista le envió un pantallazo sobre el correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía un fraude a Hacienda, si bien ha dejado claro que "en absoluto" provenía de la Fiscalía.

- Lobato dice que nunca supo el origen del pantallazo que le envió un cargo de Moncloa. "Lo intenté reiteradamente saber y no conseguí más que, 'Está en los medios', pero no se me contestó sobre el origen", ha dicho Juan Lobato, cuando preguntó por ello a Pilar Sánchez Acera.

- No es habitual que un fiscal se dirija a un contribuyente. El periodista de 'El Mundo' Esteban Urreiztieta ha señalado que eligieron así el enfoque de su noticia - 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales'- por un criterio periodístico, porque, en base al contenido del correo del 12 de marzo, no es habitual que un fiscal se dirija a "un contribuyente", ya que suele ser al contrario.

- El mensaje de un periodista al tribunal por las descalificaciones de Miguel Ángel Rodríguez. Ayer, el jefe de gabinete de Ayuso habló de periodistas "izquierdistas" que "cuentan las cosas de aquella manera" y de medios de izquierda "voraces", citando a El Diario.es. Hoy, Precedo ha lamentando que "se le haya dejado decir esto sin ningún reparo".