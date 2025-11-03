Juicio al fiscal general del Estado, el análisis: ¿Existe la pistola humeante, la prueba que señale a Ortiz?

Daniel Montero 03 NOV 2025 - 19:08h.

El 12 de noviembre será el día que declare el Fiscal General del Estado, que solicitó declarar el último.

"Falta lo que los expertos llaman la pistola humeante, la prueba indubitada", analiza Dani Montero.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este lunes que "no" se considera autor responsable del delito de revelación de secretos que se le atribuye y que habría afectado a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así se ha pronunciado el jefe del Ministerio Público en el juicio que se celebra en su contra a partir de este lunes en el alto tribunal por supuestamente haber filtrado información relativa a González Amador. Desde el primer minuto, García Ortiz ha seguido el juicio ataviado con su toga y desde los estrados, junto a los abogados del Estado que le defienden.

Al ser preguntado por el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, si "se considera autor responsable de los delitos que se le imputan", el fiscal general ha contestado: "No".

Se trata de la primera vez que un jefe del Ministerio Público se sienta en el banquillo y se enfrenta a peticiones de hasta seis años de prisión, 12 de años inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.

García Ortiz ha llegado a la sede del alto tribunal sobre las 9.40 horas, solo y con traje, en el coche oficial que le ha trasladado desde la sede de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny de Madrid, donde le han despedido un grupo de fiscales como muestra de apoyo. Ha entrado al tribunal por la puerta principal, destinada al uso exclusivo de las autoridades, arropado por los aplausos de algunas personas.

Desde primeras horas de la mañana, la prensa esperaba la llegada de García Ortiz, quien ha optado por no hacer declaraciones. Fuentes del alto tribunal señalan que más de 200 periodistas de 59 medios de comunicación se han acreditado para dar cobertura a las sesiones que se extenderán, previsiblemente, hasta el 13 de noviembre.

Es la primera vez que un fiscal general del Estado es juzgado mientras ejerce sus funciones en el cargo. García Ortiz llega al juicio acusado de haber cometido un delito de revelación de secretos por, presuntamente, facilitar a la Cadena SER el contenido confidencial del correo electrónico que el abogado Carlos Neira envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía, en el que ofrecía que la pareja de Díaz Ayuso reconociera dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar su ingreso en prisión.

A lo largo del juicio se prevé que declaren unos 40 testigos, entre fiscales, abogados políticos, periodistas, directores de comunicación y agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Al análisis del juicio

Pero en este un juicio al fiscal general del Estado falta la prueba clave, Dani Montero, Investigación Noticias Cuatro ¿cuál es?

Falta lo que los expertos llaman la pistola humeante. La prueba indubitada, en este caso, de que fue el Fiscal General del Estado y no otra persona la que filtró los correos confidenciales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid para que aparecieran en la prensa o tuvieran un uso político. Ese mensaje no está. Hay que recordar que no está ni ese ni muchos otros porque los dispositivos telemáticos del fiscal general del Estado fueron borrados. Hay una carga probatoria que el instructor consideraba suficiente como para sentarle en el banquillo, pero esto va por distintos peldaños, y estamos en el peldaño más alto, así que la carga de la prueba tendrá que ser directa contra él y no bastarán la acumulación de indicios. Hay veces que se dan condenas por esto, pero en este caso veremos si la carga probatoria es suficiente o no

Durante el procedimiento se han dado indicios claros de su participación en los hechos, eso es lo que hace que esté ahora sentado en el banquillo, pero falta por ver si esos indicios por sí solos serán suficientes para una condena. Hay que recordar que al Fiscal General del Estado, como a cualquier otro ciudadano, le basta con que haya una duda razonable sobre la autoría de esa filtración para conseguir una absolución.

En su principal línea de defensa, la Abogacía del Estado trata de confirmar que alguien del entorno de Alberto González Amador filtró sus propios correos.

Así es. Es una de las líneas de defensa. Hemos visto también cómo hoy se han presentado algunas cuestiones previas para intentar tumbar por defecto de forma, por vulneración de derechos fundamentales. Los correos solo los puede tener la defensa de Ayuso o la fiscalía. La defensa de Amador dice que ustedes han filtrado estos correos y la defensa intenta sembrar la duda razonable. Si la información fue suministrada con anterioridad a terceros, se abre mucho más el abanico de personas que manejaban esos datos fuera del entorno de la fiscalía.

El juicio está programado para seis sesiones pero el día clave será el próximo 12 de noviembre

Si. El 12 de noviembre será el día que declare el Fiscal General del Estado, que solicitó declarar el último. Le hemos visto tomar nota de forma delicada. Es algo que suelen hacer los acusados porque así pueden amoldar su declaración a lo ya escuchado en el juicio y es mucho más complicado ser pillados después en contradicciones.