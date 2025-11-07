Junts hace un vídeo de lucha en el que deja KO a Pedro Sánchez: "Game Over, insert coin"

"Game Over, insert coin": el mensaje de Junts a Pedro Sánchez sobre la legislatura

Junts lanzó un órdago este jueves para romper con el Gobierno de Pedro Sánchez tras anunciar que iba a registrar enmiendas a la totalidad de las leyes presentadas por la Ejecutiva en el Congreso. Un pulso político que ahora ha trasladado a los videojuegos.

Al más puro estilo del mítico Street Fighter o Mortal Kombat , Junts compartió el vídeo del combate entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

Todo comienza con el portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Cruset Domenech, introduciendo el videojuego mientras lanza un dardo al partido socialista. "El PSOE se había pensado que era un juego, ¿pero tenéis un moneda? Insértala", explica.

La batalla de Sánchez y Nogueras transcurre en el Congreso mientras los diputados espolean el combate. En lugar de golpes, los dos políticos se intercambian mensajes que han ido lanzándose a lo largo de los últimos meses.

La batalla finaliza con un 'KO' de la independentista a Pedro Sánchez tras un ataque especial final y termina un claro mensaje al Gobierno: "Game Over. Insert coin (Se acabó. Inserta una moneda)". Ahora el dilema es si el Gobierno seguirá insertando monedas para continuar el juego -ya ha tendido la mano y espera que Junts vuelva a querer jugar- o directamente la legislatura se quede en Game Over, aunque Pedro Sánchez haya dejado claro que su intención es seguir hasta 2027. Por el momento está a 6.500 kilómetros de distancia. Con o sin batallas de videojuego.