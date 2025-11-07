Vox arrasa en redes sociales al resto de partidos: ¿La clave para su subida entre los jóvenes?

Mientras que los dos partidos tradicionales suman juntos 2, 3 millones de seguidores en las tres redes más populares, Vox solito, les supera.

Las redes son, además, la manera de llegar a los más jóvenes y por eso los partidos políticos, también en España, se esfuerzan en impulsar sus perfiles.

Compartir







Mamdani en Nueva York es el ejemplo más claro de que las elecciones ya no se ganan sólo con mítines en estadios. Se ganan en internet, en las redes sociales, donde el contacto es más directo y mucho más inmediato.

Las redes son, además, la manera de llegar a los más jóvenes y por eso los partidos políticos, también en España, se esfuerzan en impulsar sus perfiles. Y hoy por hoy, sin duda VOX, es el que mejor se mueve. Muy por encima de PSOE y PP.

PUEDE INTERESARTE Pérez Llorca, favorito para suceder a Mazón y el dueño de El Ventorro testificarán el día 21 en la causa de la DANA

Mientras que los dos partidos tradicionales suman juntos 2, 3 millones de seguidores en las tres redes más populares, Vox solito, les supera y roza los 2,5 millones de seguidores.

PUEDE INTERESARTE El juicio a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo se celebrará del 9 al 14 de febrero

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Y si nos vamos a los líderes, Santiago Abascal también es el triunfador absoluto: sobre todo en la redes donde hay más jóvenes: Tik Tok e Instagram. Pedro Sánchez sólo le gana en seguidores en X. Una tendencia que el primero que supo ver fue Barak Obama en EEUU con su Yes, We Can.

Obama demostró el gran potencial político que tenían las redes sociales en su primera campaña. Desde entonces han pasado casi 20 años y aunque algo tarde la política española también ha recibido ya la llamada de las redes sociales. Saben que para llegar a los más jóvenes el camino es el lenguaje más tiktokero. Eso no significa bailar, pero sí quitarse la corbata como hace Sánchez para recomendar cultura. O grabarse en rollo influencer en sus actos como presidente.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Feijóo no usa el plano selfie, pero si muchos efectos para dar a conocer su lado menos político.

Aunque en ambos casos sin olvidar que es una herramienta para difundir su mensaje y captar voto…

En esto de las redes hay quien lleva ventaja. Óscar Puente es el rey de la viralidad y los zascas en redes.

Aunque sin duda, los pioneros son los de Vox. Quizás eso explique sus cifras de seguidores en estas plataformas y el auge que las encuestas les dan entre los más jóvenes. En estos canales no hay intermediarios y eso es lo que ha llevado a Yolanda Díaz a instalar un consultorio y al PP a abonarse a la IA.

En esos nuevos lenguajes hemos visto casi de todo: a Albares con el traje típico de diplomático, ministros intentando no parecer ministros, superproducciones con múltiples protagonistas e incluso canciones que lo petaron y trascendieron la política convirtiéndose en un hit, pero cumpliendo el objetivo: difundir para convencer a través del me gusta y el control del algoritmo, como marcó Obama en 2008.