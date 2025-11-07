Logo de cuatrocuatro
El juez cita a Koldo García y a Aldama el 27 y 28 de noviembre por la compra de mascarillas en Canarias

Koldo y Aldama citados por las mascarillas de Canarias
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario Víctor de Aldama los días 27 y 28 de noviembre en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas en Canarias durante la pandemia.

En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 acuerda esta diligencia a instancias de la Fiscalía tras haber recibido el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con los contratos de mascarillas adjudicados a empresas de la presunta trama por el Gobierno de Ángel Víctor Torres.

En concreto, De Aldama tendrá que comparecer ante el magistrado el día 27 de noviembre, mientras que Koldo García deberá hacerlo un día después, el 28 de noviembre. Los dos están citados a las 10 horas.

