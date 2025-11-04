El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. demandará a Aldama

El PP pide la comparecencia de Torres en el Pleno del Congreso por sus contradicciones con el informe de la UCO.

Compartir







El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha denunciado ser víctima de un "ataque difamatorio" y ha anunciado una demanda contra el comisionista Víctor de Aldama, que le acusó de cobrar comisiones y de haber acudido a un piso con mujeres prostituidas.

Torres ha comparecido este martes en rueda de prensa, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de mascarilla por parte de Canarias a la empresa de Aldama, Soluciones de Gestión, cuando el ahora ministro presidía las islas. Lo ha hecho tres horas después de hacerse público el informe completo de la UCO.

Según el ministro este informe muestra que "no hay ninguna actuación delictiva" suya ni de su Ejecutivo. "En ninguna de sus páginas hay comisiones que yo haya solicitado, ni nadie del Gobierno de Canarias, no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente", ha recalcado. El ministro ha mostrado su satisfacción por el informe y ha pedido al Partido Popular que pida disculpas por haberle acusado durante meses con los pisos o llamándole Rudolf, un supuesto nombre en clave.

También ha afeado que el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no le haya felicitado tras el informe, como hizo él cuando se archivaron las investigaciones en contra del político de Coalición Canaria. "He sufrido un ataque difamatorio, con insidias, con falsedades, con vilezas, de las que se han hecho eco, incluso las han amplificado, partidos políticos", ha denunciado.

PUEDE INTERESARTE El calendario de la sucesión de Carlos Mazón

En esos folios lo que si queda claro es que habló y bastante con Koldo sobre el pago de las mascarillas que le habían comprado a la empresa de Aldama y sus presiones para que estas se pagaran. "He trasladado la excepcionalidad de esa factura. Estoy encima de ello. Tu tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos", le dice Torres a Koldo. Este le contesta: "Te doy mi palabra de que me vas a tener para lo que te salga de los cojones". "Por Dios, si lo consigues me dejo violar por ti".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La presión de Koldo obedecía a que la empresa de Aldama no recibía los pagos porque funcionarios canarios alertaban de que había mascarillas defectuosas. En esas conversaciones también hablaban de otros asuntos, una relación que hoy Torres enmarca así: "Era asesor. formaba parte estructura ministerio y mi relación se mantuvo mientras estaba allí, ni antes ni después. Conversaciones que no aclara si mantuvo con asesores de otros ministerios.

Demanda contra Aldama por intromisión en el honor

El ministro ha anunciado una demanda contra el comisionista del caso Koldo por intromisión en su honor familiar y personal, su intimidad y su propia imagen. Considera que la UCO deja en evidencia las "falsedades, mentiras y vilezas" del comisionista, que dijo por ejemplo que tenía con él una relación estrecha, mientras que solo se habla de un mensaje y de un encuentro en el que se conocieron el 15 de julio de 2020.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

"Si hubiera habido una relación estrecha habría decenas de mensajes y solo tiene esa conversación. Ha estado en la mentira permanente para enfangar, lo que desconozco es por qué" ha dicho el ministro sobre Aldama, recordando que este investigado no aportó pruebas al juez sobre las acusaciones en su contra.

Dice que hizo gestiones porque no se había efectuado un pago

Torres ha defendido sus gestiones en 2020 ante las quejas de Soluciones de Gestión porque Canarias no abonaba un pedido de mascarillas, reclamaciones que canalizaba Koldo García, entonces asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Ha argumentado que él intervino meses después de que esta empresa hubiese sido contratada y cuando había pagos que no se habían realizado.

En su conversación con Koldo García, Torres llega a decir que se va "a cagar en todos los santos con la responsable económica" y que o lo soluciona o la levanta "para el aire". Al respecto ha dicho que no quería cesarla, pero que había una constatación de que estaban "incumpliendo un contrato firmado".

El ministro pidió perdón como presidente de Canarias al entonces asesor ministerial Koldo García por los pagos que se debían a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, a la vez que le prometió resolverlo: "He dado el golpe preciso en la mesa". "Me dijeron hace una semana y media que ya te pagaban y luego rollos y rollos. Pero ya estoy en aeropuerto hacia Tfe y resolveré esto", le escribió Torres el 14 de julio de 2020 al que era asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

"Y lo siento, Koldo, porque esto no es presentable", añadió Torres, después de que García le preguntara, "a nivel curiosidad", "cuál es el problema que no se puede solucionar". "Gracias, Ángel, es que ayer me montaron una que me pusieron colorado y tienen razón", añadió el asesor.

Días más tarde, el 23 de julio, el entonces presidente canario se mensajeó con Koldo para decirle que había "activado el paso último de comprobación requerido por los servicios técnico/jurídicos del departamento". "Lo tenían todo parado. Y he dado el golpe preciso en la mesa para acabar con esto", añadió.

Los investigadores sostienen en su informe que la labor de Koldo como asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes "contuvo múltiples tareas, entre las que se encontraba la consecución de contratos de material sanitario para diferentes administraciones".

Unos días antes, el 21 de julio, Torres había enviado a Koldo un audio, incorporado al sumario y al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, en el que le decía que estaba "centrado" en el asunto y que veía "resistencia" por parte de la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud.

"Hay resistencia de Ana no a pagar esa factura, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades. Yo le he trasladado la excepcionalidad de esta factura y durante el día de hoy espero tener ya la respuesta. Estoy encima de ello", le garantizó.

Tras decirle que estuviera "tranquilo" porque estaba "haciendo todos los esfuerzos", Torres añadió que iba a hablar con la "persona" que conoció "en el restaurante", que para la UCO "podría ser Víctor de Aldama", el presunto conseguidor de la trama de mascarillas.

Los mensajes entre Torres y Koldo recopilados por la Guardia Civil reflejan que, el 3 de noviembre, el dirigente canario le dijo a García que tenía ya "el informe favorable y definitivo de las mascarillas". "Asunto resuelto por ambas partes, abre el vino", añadió, a lo que el entonces asesor contestó: "Me voy de pedo, te juro que me emborracho".

El ministro ha limitado su relación con Koldo García a su rol como asesor del ministro de Transportes y ha defendió que no se extendió "ni antes ni después" de ostentar ese cargo.

Un enfado "humano" con Illa por los test de antígenos

Por otra parte, el ministro ha enmarcado en enfados suyos "absolutamente humanos" los mensajes que intercambió con Koldo García acerca del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, ante la negativa de practicar test de antígenos, y no PCR, para acceder a Canarias. "Precisábamos que regresase el turismo", ha explicado Torres, que no logró que Illa aceptase su propuesta y ha admitido que tuvo "importantes diferencias" con él.

Durante toda su intervención, Torres ha defendido que siempre actuó en defensa del interés general, nunca en beneficio propio, y ha destacado que ni la UCO propone seguir investigándole ni le ha llamado a declarar el juez que ha propuesto juzgar a Ábalos. Nada ha dicho de las mascarillas inútiles a sobreprecio, ni tampoco qué hacía un presidente de Comunidad negociando con Koldo sus precios y contratos.

Ante futuras posibles pesquisas, Torres ha recalcado que en el último informe de la UCO está "absolutamente todo".

El PP pide su comparecencia urgente en el Congreso "por sus mentiras"

El PP tiene una opinión muy diferente que Torres del impacto del informe de la UCO y ha pedido la comparecencia urgente en el Pleno del Congreso del ministro de Política Territorial, porque el informe de la UCOdeja en evidencia sus contradicciones.

El escrito del Grupo Popular, recogido por Europa Press, reclama la presencia de Torres "para dar explicaciones sobre las contradicciones siendo ministro en torno a sus relaciones con miembros de una trama criminal, integrada entre otros por Koldo García y Víctor de Aldama, y su implicación personal y la de su equipo directo en la consecución de pagos por contratos de material sanitario a las empresas recomendadas por dicha trama".

Según destaca el PP, el informe de la UCO apunta a "la implicación directa" del ministro en la trama de compraventa de mascarillas investigada por la Justicia, ya que "agilizó personalmente el cobro de las empresas de la trama y presionó a altos cargos de su Gobierno para que validaran material sanitario de dudosa calidad".

Recuerdan que, entre otras cosas, el informe apunta que Torres se reunión con Aldama, cuando el ministro dijo en sus comparecencias públicas que no conocía al considerado 'conseguidor' de la trama Koldo.

También subrayan que el entonces presidente canario cruzaba mensajes con Koldo, pese a que hasta ahora negaba habar hablado de contratos con el asesor de José Luis Abalos.

Igualmente, mencionan que Torres apuntó que solo había hablado con Ignacio Díaz Tapia, uno de los socios de Aldama, en una reunión con otras muchas personas, pero el informe desvela que ambos intercambiaron mensajes e incluso le llegó a dar el contacto de Salvador Illa.

"El documento de la Guardia Civil acredita que Ángel Víctor Torres ha mentido en reiteradas ocasiones en sesiones de control y en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado sobre su relación con los integrantes de la trama corrupta", concluye el PP.

Eso sí, el PP reconoce que en el informe "no han salido más conversaciones con Aldama relacionadas con otras conductas que pueden ser objeto de delito y, desde luego, no compatibles con el autodenominado 'Gobierno más feminista de la historia'", en referencia a aquellas palabras del conseguidor de la trama acusando al ministro de participar en juergas con mujeres en un piso de Madrid.