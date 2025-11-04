Isabel Sanz 04 NOV 2025 - 20:31h.

Alberto González Amador ha acusado este martes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de haberle "matado públicamente".

Miguel Ángel Rodríguez admite que difundió que el fiscal ofreció pactar antes de que se publicara.

Alberto González Amador visto como una víctima. En eso han coincido las dos declaraciones clave de esta tarde en el Supremo tras escuchar los testimonios de González Amador, novio de Ayuso e impulsor de la causa contra el Fiscal General por revelación de secretos y el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

La Abogacía del Estado pidió su testimonio por la difusión de un bulo sugiriendo que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador a cambio de reconocer dos delitos fiscales y que luego ese acuerdo “se retiró por órdenes de arriba”. Miguel Ángel Rodríguez ha defendido que aquello "fue una deducción lógica" y que González Amador es una víctima. Y así, como una víctima, se ha presentado también a sí mismo la pareja de Ayuso.

Alberto González Amador ha acusado este martes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de haberle "matado públicamente" porque, desde la presunta filtración en su contra, pasó a ser "el delincuente confeso del Reino de España".

Así se ha manifestado en la segunda sesión del juicio que se celebra contra García Ortiz en el Tribunal Supremo (TS) por, supuestamente, haber filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 a la 'Cadena SER' el correo electrónico que Carlos Neira, abogado de González Amador en la causa por delitos fiscales, envió el 2 de febrero de ese año a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dichos ilícitos a cambio de llegar un acuerdo con el que evitara la cárcel.

González Amador no se ha referido solo a ese 'email', sino también a la nota de prensa publicada al día siguiente, 14 de marzo, por la Fiscalía dando detallada cuenta de la cadena de correos electrónicos entre su defensa y el fiscal Julián Salto.

"Para todo el mundo, a partir de ese día, entre la nota de la Fiscalía y la publicación del 'email', yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente. Me había destrozado", ha afirmado.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Diaz Ayuso, ha terminado su declaración como testigo en el juicio contra el fiscal general del Estado asegurando que la filtración que atribuye a García Ortiz le ha "destrozado la vida". Así que "o me voy de España o me suicido", ha dicho. "No le recomiendo ninguna de las dos cosas", le ha respondido el presidente de tribunal, Andrés Martínez Arrieta.

Justo al final de su declaración en el juicio contra el fiscal general del Estado, Alberto González Amador ha pedido permiso al tribunal para, a modo de alegato, dejar constancia del "daño" que se le ha hecho, algo que ya había contado al tribunal en su testifical. "Que quede claro que, a mí, la filtración del fiscal general del Estado me ha destrozado la vida. Lo que puede pasar es: o me voy de España o me suicido", porque "el dinero que llevo gastado, el destrozo personal...", ha señalado González Amador.

Justo cuando estaba terminando, el presidente del tribunal le ha interrumpido para decirle: "no le recomiendo ninguna de las cosas, en todo caso hable con su abogado que será el que mejor le pueda asistir". Varios magistrados se han mirado entre ellos y el presidente ha dado paso de inmediato a un receso.

M.A. Rodríguez admite que difundió que el fiscal ofreció pactar antes de que se publicara

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, también ha sido protagonista en el día de hoy. Ha desvelado que difundió al menos a un periodista que el fiscal había "ofrecido negociar" a su pareja antes de que esa información fuese publicada, aunque previamente ha afirmado que lo divulgó tras una noticia de El Mundo y otra de La Sexta.

Rodríguez ha declarado como testigo en el juicio que acoge el Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en la supuesta filtración de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, admitía en nombre de su cliente un fraude a Hacienda en busca de un pacto.

En su declaración, el jefe de gabinete ha explicado al tribunal que él no intervino en los acontecimientos hasta que La Sexta publicó la noticia en la que desmentía una anterior de El Mundo que decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, cuando era al revés. Ha indicado que envió un mensaje a un chat de periodistas con el correo del 12 de marzo, que le había enviado González Amador, y un mensaje en el que decía que la Fiscalía había propuesto un pacto, pero que más tarde lo retiró por órdenes de arriba.

Sin embargo, después, la abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, le ha mostrado una conversación que mantuvo antes de las 20.00 del 13 de marzo con un periodista de El País -la publicación de la noticia de El Mundo fue a las 21.29- , en la que Rodríguez decía que "primero, el fiscal le ofreció negociar; después, al fiscal le prohibieron negociar con él. Es todo turbio y feo". Es más, Rodríguez ha asegurado que venía contando esa teoría "desde hacia días, antes de la filtración de los documentos", pero que él no dio a conocer el email. Eso sí, no ha precisado a cuántos periodistas envió mensajes con esa tesis. "No lo se´".

Ha dicho que sostuvo esa teoría, pese a que en el correo que le envió la pareja de Ayuso el día 12 había un mensaje de su abogado que decía: "Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima".

"No estoy en esas negociaciones", ha indicado, por lo que ante esa respuesta la abogada del estado ha insistido en que de dónde saca que al fiscal le prohibieron negociar. "De las conversaciones que tengo con periodistas y de los hechos que estaban pasando", sin dar más detalles. Y una vez más le ha preguntado: "¿Tiene usted algún tipo de prueba de que esa retirada del acuerdo fuera por órdenes de alguien?". "El Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico, tengo que colegir que lo han mandado de arriba", ha contestado.

Pero es que de inmediato, la defensa ha leído un mensaje suyo de Twitter del día 13 en el que asegura que "la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba" y le ha preguntado por pruebas. "No tengo ninguna fuente, es que soy periodista, no soy un notario", ha señalado, restando importancia a esa información porque "un mensaje de Twitter no es una imputación grave".

En ese tenso interrogatorio, la abogada del estado le ha interpelado que si es consciente de haber usado el carácter oficial de su puesto para transmitir este mensaje, pero el jefe de gabinete ha aseverado: "Creo que Miguel Ángel Rodríguez está por encima del puesto político que ocupe, siento esta soberbia pero esto es así".

Por otra parte, ha subrayado que aunque la noticia sobre el caso contra González Amador no se publicó hasta el 12 de marzo, llevaba un mes hablando con periodistas de tribunales sobre el caso. "Me seguían la pista", ha dicho.