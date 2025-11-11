Mazón dentro, las víctimas fuera: El espectáculo de una comparecencia sin 'mea culpa' ni respuestas

Carlos Mazón se presenta como víctima de bulos y como objetivo de caza político, pero no aclara nada.

"Es un paripé, donde tiene que ir a declarar es ante la jueza", dicen las víctimas que siguieron la comisión en la calle con un altavoz.

Compartir







Mazón dentro, las víctimas fuera. Una imagen que vale ya más que mil palabras. Mazón se presenta como víctima de bulos y como objetivo de caza político. "Mi persona es la excusa para tapar las causas de la tragedia", dice.

Han sido 75 minutos de comparecencia en Les Corts del todavía presidente valenciano. Fuera, las víctimas seguían esa comparecencia a través de un altavoz. Lo hacían en el exterior porque los asesores de Mazón han ocupado todos los sitios destinados al público en la minúscula sala de la comisión de investigación.

PUEDE INTERESARTE Juanfran Pérez Llorca, el hombre discreto y tranquilo que sabe cómo pactar con Vox

Mazón ha tratado de justificarse, presentándose como el chivo expiatorio, la "gran excusa política" del Gobierno Central para eludir la reconstrucción de la DANA. Niega tener responsabilidad operativa en el CECOPI y confiesa que nunca conoció la magnitud de la tragedia. De lo contrario, reconoce, la comida en el Ventorro no se habría producido, pero a la vez defiende que estuvo conectado y disponible en todo momento. Si lo estuvo. ¿No conocía que en Utiel ya había desaparecidos? A la hora en la que se despidió de la periodista ya había muerto el mayor número de personas aquel día.

De la comparecencia pocas cosas en claro y las mismas preguntas sin resolver.

1. Qué era lo de la foto: Conocimos también este lunes con la transcripción de la declaración de Vilaplanaque dijo que le estaban llamando por teléfono para "lo de siempre, por lo de la foto"

2. Hora negra, qué hizo Mazón: No habló con nadie desde las 18:57 hasta las 19:34 horas, cuando retomó las comunicaciones. Antes, 37 minutos de silencio total un lapso de tiempo en el que Salomé Pradas le llamó dos veces sin obtener respuesta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

3. Cómo se gestionó el envío del ES-Alert: Carlos Mazón, ha asegurado que él no retrasó el envío del ES-Alert el día de la DANA, que recibió la población de la zona afectada a las 20.11 horas, ni nadie le "pidió permiso" para hacerlo ni para adoptar "ninguna decisión del Cecopi; ni sobre ningún aviso, ni sobre la forma de gestionar los rescates o cómo comunicarlo". "¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población?", se ha preguntado. "Si el mensaje no llegó a tiempo para la Horta Sud, no fue porque alguien lo parara o bloqueara, mucho menos Salomé Pradas [exconsellera de Interior], esperando una autorización que ni pidió ni necesitaba. Fue porque el Cecopi ignoraba que hubiera un problema en la zona hasta que fue demasiado tarde".

4 ¿Por qué no interrumpió su comida en El Ventorro pese a conocer la situación que se vivía en Valencia? "Nadie en su sano juicio puede depender de si yo realizaba llamadas desde mi despacho, desde la calleo desde la India", ha llegado a decir Mazón.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Batería de preguntas sin respuesta

Mientras tanto la oposición ha sido todo lo incisiva que ha podido en sus preguntas. ¿Tan inconfesable es lo que ocurrió aquella tarde? ¿Qué presidente sabiendo que utiel esta inundando se queda al postre? ¿Además de la botella de vino tomaron algo más que no fuera vino? ¿Quién le decía que tenía que hacerse esa foto, era una foto en el CECOPI? ¿Ha traído usted el ticket? Tú sabes lo que eres? Un peligro público", le han llegado a decir.

Desde Compromís, Joan Baldoví ha insistido en que Mazón debería declarar ante la jueza de Catarroja en lugar de "contar su enésima versión o seguir contando mentiras" sobre lo sucedido. "¿Por qué has dimitido como 'president' y no como diputado? ¿Tienes miedo a perder el aforamiento?", le ha inquirido.

José Muñoz del PSPV, le ha urgido, "por dignidad", a "sacar su móvil" y mostrar a la cámara sus mensajes de Whatsapp del 29 de octubre de 2024.

José Mª Llanos (Vox) ha cargado contra el presidente Pedro Sánchez y los ministros citados a esta comisión por no acudir y ha pedido poner el foco en "la responsabilidad" de los gobiernos "tanto del PSOE como del PP" en las obras hidráulicas no ejecutadas.

José Mª Llanos (Vox) ha cargado contra el presidente Pedro Sánchez y los ministros citados a esta comisión por no acudir y ha pedido poner el foco en "la responsabilidad" de los gobiernos "tanto del PSOE como del PP" en las obras hidráulicas no ejecutadas.

Las víctimas, fuera, gritando "mentira, mentira"

"Es un paripé. Donde tiene que ir a declarar es ante la jueza", han dicho, y ha asegurado que no esperan de esta comisión nada más que "mentiras" del jefe del Consell, al que han advertido: "que sepa que allá donde él esté, estaremos", como el próximo lunes en la Comisión del Congreso han dicho las víctimas de la DANA.

Así lo han asegurado en la protesta, en la que han exhibido pancartas como "Inepte i criminal" ("inepto o criminal") o "Totes alcem la veu per qui ja no pot alçar-la" ("Todas levantamos la voz por quienes ya no pueden levantarla"). Los asistentes han coreado gritos de "Mazón a presó, Consell dimissió", o "No son muertos, son asesinados" o "Ací està el poble valencià" ("Aquí está el pueblo valenciano"). Asimismo, han mostrado fotos de sus familiares víctimas y portado camisetas con el lema, en valenciano: 20.11. Ni Olvido ni perdón".

Un altavoz en el exterior ha permitido a los concentrados seguir la intervención de Mazón, que han criticado con gritos de "Vergonya vergonya", "mentira, mentira" y "asesino", acompañados de pitos y abucheos. "No hables aquí, habla en Catarroja", le han espetado en alusión al juzgado.

Toñi García, esposa y madre de Miguel y Sara, de 63 y 24 años, fallecidos en Benetússer, ha reprochado a Mazón, en declaraciones a los medios, que "si tuviera dignidad y tuviera lo que hay que tener, no se escondería detrás de un acta de diputado" e iría a declarar ante la jueza de instrucción número 3 de Catarroja porque "el pueblo no le quiere". "Puesto que dice que no tener nada que ocultar, ¿por qué no va? Esa es la pregunta", ha expuesto.

Las víctimas han señalado que "era de esperar" que no pudieran entrar en la sala de la comisión aunque afirman que no les importa mucho porque "sabemos que va a mentir".