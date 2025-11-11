Juanfran Pérez Llorca, el hombre discreto y tranquilo que sabe cómo pactar con Vox

Este alicantino de 49 años con estudios de Derecho, al que todos llaman Juanfran, ha escalado desde abajo.

En los últimos años su perfil ha sido "discreto y moderado", vital para llegar a acuerdos en Valencia con Vox.

Juan Francisco Pérez Llorca es la persona elegida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como candidato a encabezar de manera transitoria la Generalitat tras la renuncia de Carlos Mazón, que lo ha definido como un "magnífico candidato".

Pero cómo es Pérez Llorca, definido ya por la oposición como la sombra de Mazón. Este alicantino de 49 años con estudios de Derecho, al que todos llaman Juanfran, ha escalado desde abajo.

En los últimos años su perfil ha sido "discreto y moderado", tal y como se le define en círculos políticos y periodísticos, ha ido creciendo y aumentando su peso específico. Un importante 'secundario' convertido en protagonista y que tiene, que ahora es clave, una buena relación con Vox. El día 19 de noviembre termina el plazo para registrar el nombre del candidato a la investidura.

El 'runrún' de que podría suceder a Carlos Mazón en caso de que dejara la Presidencia de la Generalitat por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas, ha acompañado los últimos meses a este político cercano, de carácter tranquilo y talante negociador.

Las especulaciones crecieron cuando el 31 de octubre salió de una reunión con los tres presidentes provinciales con su apoyo para relevar a Mazón si dimitía, y especialmente cuando el 3 de noviembre el president anunció su marcha, y tras una semana de silencio este lunes dijo que nadie le había propuesto ser el sucesor.

Su ascensión a la máxima responsabilidad del Gobierno valenciano se ha considerado lógica ya que ningún conseller es diputado -requisito para ser elegido president-, pues Mazón les obligó a dejar el acta para centrarse en la gestión, y tiene una cordial relación con Vox, cuyos votos son imprescindibles para investir nuevo president.

Feijóo ha mantenido este martes "una última conversación telefónica" con Pérez Llorca, en la que le ha comunicado su designación como candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días "para dar estabilidad a la Comunidad Valenciana a la mayor brevedad posible", han informado fuentes del partido.

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha agradecido la "confianza" del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, para ser candidato a sustituir a Carlos Mazón al frente de la Presidencia de la Generalitat. Ha asegurado además que priorizará "las necesidades de los valencianos" en las negociaciones para convertirse en 'president'. Llorca ha señalado que acepta "el reto de lograr una mayoría, con el foco puesto en la recuperación y reconstrucción de la Comunitat Valenciana". En este sentido, ha señalado que ahora se abre un periodo de diálogo, que ha recalcado que afrontarán "con seriedad, rigor y siempre priorizando las necesidades de los valencianos".

De alcalde a posible president

Pérez Llorca ha desarrollado una destacada carrera en la política local, como alcalde de su municipio, Finestrat (Alicante) desde 2015, pero ha sido en esta legislatura cuando su nombre ha tomando dimensión autonómica.

Juanfran Pérez Llorca se inició en política de la mano del PP en lo que ha denominado "el frío" de la oposición municipal, cuando en 2003 fue elegido concejal en Finestrat, un municipio de 9.300 habitantes pegado a Benidorm donde siempre habían gobernado los socialistas hasta que en 2007 los populares los desalojaron con mayoría absoluta.

Durante los siguientes ocho años, este empresario del sector hotelero se curtió en la gestión política al frente de Urbanismo, hasta que en 2015 obtuvo una vara de mando que ha conservado como uno de los alcaldes más votados (74,2 % en 2023, con 11 de los 13 concejales del Pleno).

Obtuvo también entonces el acta en la Diputación de Alicante, que revalidó en 2019 y donde conoció a Mazón, quien esa legislatura presidió en minoría la Corporación provincial y del que se convirtió en estrecho colaborador y con el tiempo, según ha explicado él mismo, también en amigo.

En el congreso regional de julio de 2021, en el que Mazón fue elegido presidente del PPCV, Pérez Llorca ascendió de coordinador provincial del partido a vicesecretario de Organización regional, y ese septiembre dejó la Diputación para ser portavoz del PP en la Federación Valenciana de Municipios de Provincias en sustitución, precisamente, de Mazón.

Tras ganar el PP las elecciones autonómicas de 2023 -de las que Pérez Llorca fue el responsable de la campaña- sumó a sus responsabilidades la de portavoz adjunto del PP de Les Corts, y fue uno de los negociadores tanto del pacto para la Generalitat con Vox -el primero que se cerró en España tras esos comicios- como del acuerdo con el partido municipalista Ens Uneix que dio al PP la Presidencia de la Diputación de Valencia.

En 2023, Pérez Llorca, hasta ese momento vicesecretario de Organización del PPCV, fue elegido por Carlos Mazón para sustituir como número dos del partido a la alcaldesa de València, María José Catalá, que explicaba entonces que daba así "un paso al lado" para dedicarse en "cuerpo y alma" al 'cap i casal'.

Cuando se dio a conocer la designación, Mazón señalaba que "el dúo" que forma con Catalá tenía que "asumir nuevos retos" y que por ello tocaba "renovar equipos" para dar al partido con estos nombramientos "el músculo, la fuerza, y dedicación" que el PP, como "el gran instrumento del cambio en la Comunitat, requiere".

Ya en 2024, Pérez Llorca se convertía también en portavoz del Grupo Popular en Les Corts, una condición de diputado que ha hecho posible su elección al frente del Consell en esta operación transitoria puesta en marcha por el PP.

El interlocutor con Vox, clave en los acuerdos

Durante los últimos dos años, tras la victoria del PP en las elecciones de 2023, Pérez Llorca ha ejercido desde Les Corts como negociador de los 'populares' con Vox, primero con el acuerdo de gobierno por el que Mazón llegó a la Presidencia de la Generalitat y después para sacar adelante los presupuestos de 2024 y 2025, los segundos con meses de retraso tras la dana y con los de Santiago Abascal fuera del Consell tras su salida de los gobiernos autonómicos.

Precisamente, hace algo más de una semana, junto antes de que Mazón anunciara su salida, fuentes 'populares' manifestaban el respaldo "total" de los dirigentes provinciales a la opción de que el número 2 del PPCV esté de forma transitoria en el Palau, eso sí como primer paso en la hoja de ruta que se han marcado para que el presidente de la Diputación y del PP en la provincia de Valencia, Vicent Mompó, asuma en un futuro la dirección del partido y sea el candidato al gobierno valenciano.

Por su parte, 'Génova' ha tomado las riendas de la búsqueda de sustituto de Mazón y se ha decantado por la opción de Pérez Llorca. En todo este proceso, es fundamental también la postura de Vox.

Precisamente, hoy mismo el Comité Ejecutivo de Vox ha advertido al PP de que no negociará con la dirección nacional de 'Génova' el relevo de Carlos Mazón como presidente de la Comunitat Valenciana, sino que hablará directamente con el candidato propuesto por los 'populares', Juanfran Pérez Llorca.

La oposición: Juanfran Pérez Llorca es Juanfran Mazón

Desde la oposición, en los últimos días en los que ha empezado a sonar el nombre de Pérez Llorca como posible sucesor de Mazón, el PSPV y Compromís han hecho hincapié en que el actual síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, es "cómplice" del ahora 'president' de la Generalitat en funciones por ser su 'número dos' en el partido: "Juanfran Pérez Llorca es Juanfran Mazón".

De hecho, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, verbalizó este lunes que Pérez Llorca es "Mazón punto dos" y remarcó que el dirigente 'popular' mantiene "una profunda amistad" con el jefe del Consell ahora en funciones. Además, pidió no olvidar que ha estado "en los dos pactos importantes que ha tenido el PP con Vox, arrodillándose y aceptando todas las premisas" de este partido.

El PSPV cree que Feijóo "no manda en el PPCV" al elegir a Pérez Llorca, "el candidato que interesa a Mazón"

El PSPV ha sostenido que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "ha demostrado que no manda en el PP valenciano" al haber "acabado eligiendo al candidato que le interesa a Carlos Mazón" como su sucesor al frente de la Generalitat. Además, insiste en que "la única solución" para la Comunitat Valenciana es la convocatoria electoral.

Así lo trasladan los socialistas valencianos, en un comunicado, después de que Feijóo haya propuesto al secretario general PPCV y síndic 'popular' en Les Corts, Juan Francisco Pérez Llorca, como candidato para sustituir a Mazón al frente de la presidencia de la Generalitat una semana y un día después de anunciar su dimisión.

En el PSPV consideran que la elección de Pérez Llorca como sustituto de Carlos Mazón "agrava la crisis en la que ha sumido el PP a la Generalitat" durante los dos últimos años.

"Pérez Llorca es un cómplice de Mazón, como demuestra tanto el encubrimiento que le ha dado durante este año como su silencio sobre las llamadas que el día de la dana hizo con el 'president' cuando estaba en El Ventorro y que deberá explicar en el juzgado", manifiestan.

Critican además que, "tras una semana de parálisis", Feijóo haya acabado "por aceptar la propuesta de Mazón, que garantiza al aún 'president' en funciones el aforamiento y el sueldo".

Para los socialistas valencianos, la solución a "esta crisis política generada por el PP y la extrema derecha de Vox" es una convocatoria electoral. "Juan Pérez Llorca no fue elegido por la ciudadanía y no puede representar la nueva realidad social que hay en la Comunitat Valenciana", recalcan.

Por contra, defienden que "la ciudadanía necesita una verdadera regeneración política, abrir una nueva etapa de futuro y esperanza y superar las políticas negacionistas del PP y Vox que tanto daño han causado a los valencianos y las valencianas".

La secretaria de Organización del PSOE, la valenciana Rebeca Torró, ha criticado duramente que el PP haya elegido a Juanfran Pérez Llorca como candidato para presidir la Generalitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón. "La sombra de Mazón. Su fiel escudero", ha lanzado la 'número tres' del PSOE en un mensaje en su cuenta de X, que ha sido recogido por Europa Press en el que carga contra el PP en la Comunidad Valenciana y contra el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo señalando que la historia no les perdonará esta "infamia".

En términos similares, la ministra de Universidades y líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, ha señalado que "Mazón ha elegido a su cómplice" Pérez Llorca para continuar con "su herencia".

A su juicio se trata de una decisión impuesta por el presidente valenciano en funciones y no de la dirección nacional del PP. "Queda claro que Feijóo no pinta nada en el PP", ha indicado. Además, ha insistido en pedir que se celebren elecciones anticipadas en la comunidad, como única manera de acabar con esta "crisis política".