"La gente está en los tejados, la UME no puede entrar": Mazón pudo recibir este mensaje y seguir de sobremesa

Carlos Mazón no estuvo incomunicado en ningún momento durante la comida en el Ventorro

Así fue la comida de Vilaplana con Mazón

Carlos Mazón no estuvo incomunicado en ningún momento, durante la comida en el Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, el día de la DANA. Es lo que ha trascendido de las declaraciones que hizo la periodista ante la juez que lleva el caso.

Mazón recibió e hizo 8 llamadas durante esa comida, pero le dijo a la periodista que eran “para lo de siempre, lo de la foto”. Vilaplana pensó entonces que se trataba de “algún evento en el que querían que estuviera y él decidió no ir”...

Pero ahora sabemos que 4 de esas llamadas fueron de Salomé Pradas, la entonces consejera de Justicia e Interior, aunque la periodista asegura que Mazón nunca le mencionó su nombre. Según La Sexta, a las 17.37 de la tarde, Pradas le informó de la gravedad de la situación, de que Utiel estaba inundado. "La gente está en los tejados, la UME no puede entrar", le dijo Pradas textualmente y con tono de urgencia.

"La situación es muy preocupante"

Pese a ello, Mazón siguió de sobremesa con la periodista otras dos horas más en una comida que se prolongó casi cuatro. Según las mismas fuentes, Pradas le volvió a llamar a las 18:16 y le dijo que la situación era "muy preocupante" por el posible desbordamiento de la presa de Forata. La llamada se prolongó siete minutos, pero Mazón siguió media hora más en el Ventorro, hasta las 18:45.

A esa hora, según la periodista, ambos salieron del Ventorro tranquilamente y hablando de fútbol. "Yo no tenía prisa. Ni tenía sensación de prisa por la otra parte", declaró ante la juez.

Después se separaron y ella se fue al parking, pero dice que no recuerda si Mazón la acompañó.