“El Gobierno de España, por supuesto, que cree en la inocencia del fiscal general del Estado. Y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún", ha asegurado Pedro Sánchez

Pedro Sánchez asegura que seguirá en la Moncloa hasta 2027, a pesar de las dudas de sus socios de Gobierno: "Sudaremos la camiseta"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este domingo se encuentra en Colombia para la cumbre CELAC-Unión Europea, ha defendido en una entrevista con el diario ‘El País’ la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso de filtración de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sánchez responsabiliza a las redes sociales, a sus propietarios, del auge global de la ultraderecha.

En la semana que en la que el fiscal general se ha sentado en el banquillo, el presidente del Gobierno ha vuelto a manifestar que confía en su inocencia: “El Gobierno de España, por supuesto, que cree en la inocencia del fiscal general del Estado. Y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún. La verdad se acabará imponiendo, y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente”.

Cercado por causas judiciales, sin presupuestos, sin apoyos, Sánchez, más Sánchez que nunca, está dispuesto a resistir y confirma que “efectivamente, doy ese paso y que en 2027 me presentaré a la reelección”, porque considera que “en este contexto europeo, tan escorado hacia la ultraderecha, hace más evidente la necesidad de seguir consolidando políticas socialdemócratas”.

Pedro Sánchez, crítico con las redes sociales

Por otro lado, Sánchez se ha mostrado crítico con las redes sociales: les achaca el auge de la ultraderecha. “Eso tiene mucho que ver con unas finalidades políticas de unos tecnoligarcas que claramente están influyendo en procesos electorales”, ha señalado.

Además, ha señalado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: “La principal aportación que ha tenido el señor Feijó a la política española ha sido abrir de par en par los gobiernos autonómicos, nada más y nada menos que a la participación activa, directa o indirecta, de la ultraderecha”.

En la entrevista, Pedro Sánchez ha presumido de datos económicos: “El país está que se sale cuando hablamos en términos económicos, en creación de empleo, en crecimiento económico”

Y cuando se le pregunta por la otra cara, por los más de 4 millones de personas, la mitad jóvenes, en exclusión severa, el presidente señala a las comunidades autónomas: “¿Cómo es posible que eso no se haya traducido, esa mayor transferencia de recursos, en una mejor prestación de los servicios públicos?”.

Sobre el caso Ábalos, ha aseverado que “desconocía una faceta personal de su vida habitual que yo, desde luego, pues me ha causado una profunda decepción” e insiste en que “el partido no ha habido financiación ilegal”.