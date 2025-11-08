Pedro Sánchez desoye a Junts y garantiza que seguirá siendo presidente del Gobierno hasta 2027

Sánchez reitera que llegará hasta 2027 pese a la ruptura de Junts y aunque no pueda aprobar nuevos PGE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este sábado se encuentra en Colombia para asistir a la cumbre UE-CELAC, ha prometido seguir en la Moncloa. Desde Junts se preguntan si debería o no convocar elecciones y hasta el PNV cree que ahora mismo lo tiene muy difícil. En estas circunstancias, el PP aprovecha el congreso de su partido, que se está celebrando en Andalucía, para intensificar la ofensiva contra Sánchez, sobre todo, por los casos judiciales que rodean al presidente.

“Con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando, y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027”, aseguró el viernes desde Brasil, llamando a la resistencia.

Sin embargo, sin Junts, no hay mayoría y los independentistas no ven claro que el presidente pueda aguantar hasta 2017, pero no se mojan a la hora de pedir elecciones anticipadas.

“Lo que es urgente es que el señor Pedro Sánchez lo que ha de hacer es explicar cómo piensa tirar una legislatura sin tener mayoría en el Congreso. Y, a partir de ahí, según las convicciones democráticas de cada uno. Si se votara ahora, no saldría presidente”, dice Jordi Turull, secretario general de Junts.

"Sudaremos la camiseta"

Sánchez desoye, de momento, el “no a todo” que anuncian los de Puigdemont e insiste en que hay espacio para la negociación. “Que sudaremos la camiseta, como creo que la estamos sudando hoy todos aquí”, dijo en Brasil.

Lo mismo que ha repetido este sábado su vicepresidenta primera, María Jesús Montero: “La voluntad del presidente, que es el único competente en esta materia, es agotar la legislatura. ¿Por qué? Porque tenemos motivos, tenemos proyectos, tenemos ideas, tenemos capacidad para seguir mejorando la vida de la gente. Algunas de ellas requerirán consenso parlamentario, otras no, pero saben que estamos muy entrenados: voto a voto.”

Otra vía de agua más para el Gobierno: las dudas de otro de sus socios de investidura, el PNV.

Su presidente, Aitor Esteban, en una entrevista a EITB, ve muy difícil —estética y políticamente— agotar la legislatura, y cree que será decisivo el primer semestre de 2026 para saber si es posible o no la continuidad del Gobierno.

Desde el PP, intensifican su ofensiva. “Pueden no responder, pueden no recordar, pero la realidad es que no pueden negar la evidencia. No habrá indultos, no habrá amnistías para los chorizos del clan de las cistorras, porque todo el peso de la ley caerá sobre ellos. Caerán todos, y caerá también el número uno. No podrán escapar a la acción de la justicia”, ha asegurado Miguel Tellado, el secretario general del PP, en un Congreso al que ha faltado Isabel Díaz Ayuso por una indisposición.