Beatriz Palomar 11 NOV 2025 - 21:14h.

Los investigados pagaban, según la investigación de la Fiscalía de Milán, entre 80.000 y 100. 000 euros por pasar un fin de semana disparando a civiles.

La denuncia surge de la investigación iniciada por el fotógrafo y periodista Ezio Gavazzeni, a quien respaldan el juez italiano Guido Salvini y la exalcaldesa de Sarajevo Benjamina Karic.

Es el horror humano elevado a la máxima expresión. Pagar dinero - hasta 100.00 euros- por matar a sangre fría a otros seres humanos. Más, si eran menores. Una aberración que investiga ya la Fiscalía de Milán contra varios ciudadanos italianos por participar, de manera voluntaria, en viajes organizados a Sarajevo con el objetivo de disparar a la población durante la guerra de los Balcanes.

Esta especie de cacerías humanas habrían formado parte de un conflicto que costó la vida a más de 11.500 personas entre 1992 y 1996. Viajes pagados para disparar contra personas en la guerra de Bosnia. Nada menos.

Entre 80.000 y 100.000 euros por pasar un fin de semana disparando a civiles

Varios de los sospechosos investigados -residentes de Piamonte, Triveneto, o Lombardia- se enfrentan a acusaciones por homicidio voluntario con el agravante de crueldad y motivos abyectos, que habrían pagado grandes cantidades para matar a niños, en base a una infame lista de precios, que relatan los testigos, informa La Repubblica.

El asedio a la ciudad de Sarajevo durante la guerra de Bosnia fue cruel y atroz. Pero estas revelaciones pueden convertirlo en algo peor. El horror, el horror, que nos contaba Coppola.

Fueron cuatro años, hasta el 96, de bombardeos incesantes del ejército serbobosnio con soldados disparando indiscriminadamente a la población, de mayoría musulmana. Ahora casi 30 años después se investiga si entre esos francotiradores había civiles, extranjeros que nada tenían que ver con la guerra.

La denuncia de este escritor italiano apunta a millonarios de extrema derecha, apasionados de las armas que iban a Bosnia a una especie de safari humano. Pagaban, según la investigación de la Fiscalía de Milán, entre 80.000 y 100. 000 euros por pasar un fin de semana disparando a civiles.

Haris Buljubasic, periodista de Al Jazeera señala que "era gente muy rica que por matar a niños llegaba a pagar más". El documental de 2023 'Sarajevo Safari' , del esloveno Miran Zupanic recogía testimonios y daba pistas de este horror. Edin Subasic, un antiguo analista del ejército bosnio asegura que escuchó hablar por primera vez de los safaris humanos durante el interrogatorio a un prisionero de guerra. Pero la investigación de la fiscalía bosnia se archivó y ahora la justicia italiana busca reabrir el caso.