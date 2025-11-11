Bélgica ofrece 2.000 euros al mes por hacer el servicio militar: ¿aceptarían los jóvenes en España?

Lidia Camón 11 NOV 2025 - 17:31h.

El gobierno belga invita a los jóvenes de su país a alistarse en el servicio militar voluntario de un año.

Casi 150.000 adolescentes de 17 años han recibido la carta con un incentivo de 2.000 euros al mes.

Polémica en Bélgica. El gobierno invita a los jóvenes de su país a alistarse en el servicio militar voluntario de un año. Casi 150.000 adolescentes de 17 años han recibido la carta. El incentivo, 2.000 euros al mes. Bélgica no es el primer país que se ha propuesto reestablecer el servicio militar, aunque sea de forma voluntaria.

La tensión con Rusia ha hecho que, sobre todo en los últimos meses, varios países lo hayan puesto encima de la mesa. Son en concreto Alemania, Serbia, Polonia y Rumanía, además de Bélgica. En Serbia va a ser obligatorio a partir de 2026. Dinamarca ha decidido acelerar a 2026 la introducción del servicio militar obligatorio para las mujeres, quienes hasta ahora podían alistarse como voluntarias.

Y ahora mismo es obligatorio en 16 países europeos, entre los que no está España. Dentro de la Unión Europea, los siguientes países tienen establecida para los jóvenes la obligación de prestar un servicio militar:

Estonia. El servicio militar es obligatorio desde 1991. Exige de 8 a 11 meses de servicio para los hombres de entre 18 y 27 años. Las mujeres pueden inscribirse como voluntarias

Lituania. Reintrodujo en 2015 el servicio militar obligatorio de 9 meses para los hombres de entre 19 y 26 años.

Letonia. Hizo lo mismo en 2024, con un servicio de 12 meses para los hombres de entre 18 y 27 años y una asignación mediante sorteo.

Suecia. Eliminó el servicio militar en 2010, pero lo restableció en 2017, con una duración variable en función del ejército en el que se sirva, y que puede llegar a los 15 meses. Se aplica para hombres y mujeres mayores de 18 años, que después se convierten en reservistas hasta los 47 años. Es un servicio selectivo, de modo que sólo una parte de los que se registran son seleccionados para cumplirlo, unos 5.500 reclutas en total cada año.

Finlandia. El servicio militar obligatorio existe desde 1951 en el país escandinavo que comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Los hombres de entre 18 y 30 años sirven entre seis meses y un año. Las mujeres pueden prestar servicio voluntario. Existe la opción de un servicio civil. Los reclutas ingresan en la reserva y pueden seguir siendo movilizados hasta los 50 años o los 60 años, en el caso de los suboficiales.

Dinamarca. Actualmente, tiene un período de entrenamiento para hombres de entre cuatro y 12 meses, basado en una selección aleatoria por sorteo. El soldado sigue siendo movilizable hasta los 50 años. Dinamarca está considerando ampliarlo, incluyendo a las mujeres en el sorteo, y adelantar esta incorporación un año, a 2026.

Austria. Hay establecidos seis meses de servicio militar para los hombres mayores de 18 años, o nueve meses de servicio civil alternativo. Las mujeres pueden alistarse en el ejército de manera voluntaria.

Croacia. Eliminó el servicio militar obligatorio en 2018, pero lo ha restablecido desde el 1 de enero de 2025 para los jóvenes de entre 18 y 27 años, con una duración de dos meses.

Grecia. El servicio militar es obligatorio para los hombres mayores de 19 años y dura 12 meses, o nueve en ciertas zonas de las fronteras orientales, en Chipre o en unidades militares específicas. También hay un servicio militar voluntario a partir de los 18 años, en el que pueden inscribirse las mujeres.

Chipre. El servicio militar es obligatorio para los hombres de 18 a 50 años y dura 14 meses. A los 17 años pueden inscribirse quienes quieran hacerlo de forma voluntaria.

Además, el servicio militar es obligatorio en Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Turquía, Suiza y Noruega.

En Ucrania, se había eliminado en 2012, pero se reintrodujo para los hombres a raíz de la guerra con Rusia en 2014, con una duración de 12 a 18 meses. Tras la invasión rusa de 2022, todos los hombres no exentos de entre 18 y 60 años debían registrarse en sus oficinas de reclutamiento locales y someterse a exámenes médicos para un posible servicio.

Suiza tiene un servicio militar obligatorio para los hombres desde los 18 años, cuya duración es de 18 semanas de entrenamiento militar, con seis períodos adicionales de adiestramiento a lo largo de diez años. En total, tienen que prestar 245 días de servicio. Los objetores de conciencia pueden prestar un servicio civil alternativo, que dura más, 390 días. Las mujeres pueden inscribirse como voluntarias.

Noruega cuenta con servicio militar obligatorio desde 1907, y como Suecia o Dinamarca, lleva a cabo un proceso selectivo con diversas pruebas, en el que se incluyen hombres y mujeres de 19 a 44 años, ampliable hasta los 55 años en tiempos de guerra. El reclutamiento incluye un servicio de 12 meses y períodos posteriores de entrenamiento. En la práctica, la gran mayoría de los inscritos quedan fuera del servicio, pero Noruega decidió ampliar en un 50% el número de reclutados, para pasar de 9.000 a 13.500 en los próximos años. Realizar este servicio es una ventaja en un currículo y pasar el proceso selectivo se considera un signo de prestigio.

Un 53% de españoles, en contra de volver a la mili obligatoria

De hecho, si preguntamos a los españoles, la mayoría rechaza volver a la mili, aunque los ciudadanos de otros países de nuestro entorno, como Francia (68%) y Alemania (58%), lo apoyan, según una encuesta reciente de YouGov. Italianos y británicos están divididos, y la mayoría de los españoles se muestran en contra (53%), frente al 42% que es partidario de que se reinstaure el servicio militar obligatorio.

En España, el servicio militar obligatorio se abolió en 2001, pero el Gobierno puede movilizar a jóvenes de 19 a 25 años en caso de emergencia nacional como reservistas obligatorios, según establece la ley de la carrera militar, y a reservistas voluntarios de entre 18 y 58 años. En cualquier caso, deben cumplir con unos requisitos de salud.

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha descartado rotundamente el regreso de la mili obligatoria en España, defendiendo el modelo de Fuerzas Armadas profesionales. La ministra ha reiterado en varias ocasiones que el servicio militar obligatorio no volverá y que España continuará basándose en su ejército profesional para las misiones nacionales e internacionales.

Parece claro que los jóvenes españoles no están por la labor de un servicio militar obligatorio, y la sociedad prefiere la profesionalización.

En lo relativo a España, un estudio de Gallup de 2024 revela que un 53% de la ciudadanía española no estaría dispuesta a luchar por su país si se diese el supuesto de que estallase un conflicto bélico. Por el contrario, solo un 29% de los encuestados se muestra a favor de acudir a filas, mientras que el 18% restantes no sabe o no contesta.

Estas cifras sitúan a España como uno de los países que más rechazo muestra a una participación en una supuesta guerra. Más concretamente, se encuentra entre los nueve países donde la negativa a acudir al campo de batalla supera más del 50% de los encuestados. Junto a nosotros también se encuentra Italia, Austria, Alemania, Nigeria, Macedonia del Norte, Japón, Serbia y Reino Unido.

Pero la realidad económica ya ha demostrado que la carrera militar puede ser una opción válida en tiempos de crisis. Ya lo vimos cuando la inmigración apostó por ella mientras los jóvenes españoles apostaron por la construcción el plan burbuja. Llegada la crisis todo cambió de nuevo.

En un contexto de profesionalización integral de las Fuerzas Armadas, la escasez de aspirantes nacionales para Tropa y Marinería propició que en 2002 se aprobara, con limitaciones, la admisión de soldados extranjeros.

A partir de 2005, el peso del conjunto de los soldados inmigrantes sobre el personal militar experimentó un rápido incremento hasta rebasar el 10%. Pero una vez llegada la crisis económica, su cuota fue cayendo paulatinamente hasta rondar el 5%. Es posible, como señala un estudio del Instituto Elcano, que en los próximos años aumente la presencia de soldados inmigrantes de segunda generación, lo que supondrá tanto una oportunidad como un reto para las Fuerzas Armadas.

Alemania da 2.300 euros al mes

Otros países europeos ya están reaccionando ante la amenaza rusa. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha llegado a especular con la posibilidad de que las mujeres hagan el nuevo servicio militar en las Fuerzas Armadas alemanas, aunque ha reconocido que sería "la cuarta opción", ya que sería necesario un cambio de la Constitución alemana.

El proyecto de ley aprobado por el Gobierno el pasado 27 de agosto prevé lograr 100.000 nuevos reclutas para 2030. Según el último barómetro político de ZDF, la mayoría de jóvenes de entre 18 y 38 años están claramente en contra del servicio militar obligatorio.

La decisión del Gobierno alemán de recuperar el servicio militar podría acabar impactando en el sector turístico español en las islas. La medida, que busca reforzar las Fuerzas Armadas ante la escalada de las amenazas de "sabotaje, ciberataques y desinformación" de Rusia, reducirá de forma notable el flujo de jóvenes alemanes hacia destinos clave turísticos de España como Baleares y Canarias.

El Consejo de Ministros de Alemania ha aprobado un proyecto de ley para incrementar el tamaño de su ejército, con el objetivo de alcanzar los 260.000 soldados profesionales y los 200.000 reservistas para el a�ño 2030. La iniciativa contempla un servicio militar voluntario con una duración mínima de seis meses, ofreciendo un sueldo de 2.300 euros mensuales, además de manutención y asistencia médica.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha justificado la medida afirmando que la situación de seguridad en Alemania y Europa "obliga" al país a retomar esta tradición. Por su parte, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha subrayado que en caso de no cubrirse los cupos de forma voluntaria, se contempla la posibilidad de un reclutamiento obligatorio.