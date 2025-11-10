La Guerra del frío empieza en Ucrania: Zelenski sufre un apagón en plena entrevista

Zelenski sufre un apagón en plena entrevista en televisión, un síntoma de lo que vive Ucrania.

A las puertas del invierno, la energía se ha convertido en el objetivo tanto de Moscú como de Kiev para ganar la guerra.

Zelenski sufre un apagón en plena entrevista en televisión. La luz en el palacio presidencial va y viene como en el resto del país. A las puertas del invierno, la energía se ha convertido en el objetivo tanto de Moscú como de Kiev, informa Laura Escudero. La guerra del frío ha comenzado. A la guerra de los drones se suma ahora la de la energía, más dura para la población, si cabe, ante la llegada del invierno.

Lejos quedan los acuerdos, a instancias de Donald Trump, para detener los ataques contra las infraestructuras energéticas. La batalla por la energía es ya tan importante como la que se libra en el frente, en el crucial nudo logístico de Pokrovsk.

Los intensos ataques de Rusia contra las instalaciones energéticas ucranianas han dejado sin agua, sin calefacción y sin luz durante horas a buena parte del país.

Ucrania no tiene capacidad de producir energía

La empresa estatal de energía asegura que la capacidad de producir "se ha reducido a cero" y la producción de gas del país, a la mitad por lo que calentar los hogares ucranianos este invierno va a ser difícil.

Pero ante la adversidad, los vecinos de Járkov, vuelven a demostrar su capacidad de resistencia deciden cantar en los restaurantes en tinieblas , mientras sus militares contraatacan en esta guerra de desgaste bombardeando depósitos de petróleo y refinerías rusas para interrumpir las exportaciones energéticas de Moscú y agotar su presupuesto de guerra.

Una contienda que el próximo mes de febrero cumplirá cuatro años y que Rusia -dice- quiere acabar cuanto antes aunque la situación -constata el Kremlin- está estancada. Y el frío y el invierno, acechan.