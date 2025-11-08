El ataque de un dron ruso a un convoy humanitario en Ucrania: una periodista española, sobrevive a la ofensiva

Una periodista española, entre los supervivientes al ataque de un dron ruso a un convoy humanitario en Ucrania

Bektor, el dron ucraniano que espía durante la noche a las tropas rusas

Compartir







KonstantinivkaUn convoy humanitario en el que se encontraba una periodista española ha sufrido un ataque en Ucrania. Los cuatro ocupantes de ese vehículo, entre ellos María Senovilla, corresponsal de 'El Español' han salido ilesos. El ataque se ha producido en Konstantinivka, en Donesk.

Un dron ruso ha impactado contra la furgoneta de una ONG en la que viajaban. Todos llevaban chalecos y cascos con identificación como informa desde Ucrania la reportera Lara Escudero a 'Noticias Cuatro'.

PUEDE INTERESARTE El ataque ruso a una guardería en Ucrania

El ataque sobre el convoy humanitario en el que viajaba la periodista española

El ataque se produjo cuando un dron ruso tipo FPV, controlado de forma remota, impactó contra la furgoneta de una ONG dedicada a evacuar civiles. Todos los ocupantes del vehículo portaban chalecos antibalas y cascos claramente identificados como prensa y ayuda humanitaria.

Según ha relatado la propia María Senovilla a Lara Escudero, el conductor logró frenar a tiempo, permitiendo que todos los pasajeros saltaran del vehículo segundos antes del impacto.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump pide detener la guerra en Ucrania

El dron, cargado con explosivos, destruyó por completo la furgoneta, que quedó inutilizada. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes sufrió heridas.

Tres periodistas asesinados en el último mes

Fuentes sobre el terreno denuncian que los ataques selectivos contra convoyes humanitarios, civiles y periodistas se han intensificado en las últimas semanas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

“Son drones que cazan civiles, convoyes humanitarios y, también, periodistas. Solo en el último mes, al menos tres compañeros de la información han sido asesinados", denuncia desde Ucrania la reportera.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

La comunidad internacional y organizaciones de prensa han reiterado su condena a este tipo de acciones, que violan las normas del derecho internacional humanitario.