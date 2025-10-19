Logo de cuatrocuatro
Bektor, el dron ucraniano que espía durante la noche a las tropas rusas para destruir sus complejos logísticos

El aparato emplea visión térmica para rastrear las líneas rusas y tratar de encontrar complejos logísticos o tropas desde el aire.NOTICIAS CUATRO
Laura Escudero (@Laraesku)
Nuestra compañera Lara Escudero ha acompañado a la unidad "Safari" en una misión nocturna en Donbas. Por motivos de seguridad no se puede concretar la localización exacta.

Esta brigada y el dron Bektor se valen de la oscuridad de la noche para operaciones de inteligencia militar. El aparato emplea visión térmica para rastrear las líneas rusas y tratar de encontrar complejos logísticos o tropas desde el aire.

Cuando las encuentra, manda las coordenadas a la brigada, y la brigada activa toda la maquinaria para destruir o neutralizar la amenaza con todo un ejército de drones o artillería. Es importante su labor porque concede ventaja táctica a Ucrania en el terreno.

Durante la grabación la brigada descubrió dos unidades rusas en directo. Bektor ha ayudado a neutralizar ya más de 200 objetivos.

