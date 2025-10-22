Un ataque ruso en Járkov provoca la evacuación de 50 niños de una guardería.

El ataque ruso contra una guardería en Ucrania ha provocado momentos de angustia y tensión entre los padres de los pequeños

No hay paz en Ucrania. Padres con niños aterrorizados en sus brazos, carreras entre llamas. Llantos y pánico. El ataque ruso a una guardería en Járkov, la segunda ciudad más grande del país, deja imágenes que causan pavor. Hay al menos un muerto y 50 heridos, entre ellos varios niños. Y pudo ser peor.

La Fiscalía de Járokv ha detallado que las fuerzas rusas han empleado dos drones kamikaze de fabricación iraní modelo Geran-2. El ataque ha caído sobre "una zona de gran densidad administrativa y residencial" de este distrito sobre las 11:00, hora local. "En uno de los edificios funcionaba una guardería privada", ha informado.

El gobernador de la provincia de Járkov, Oleg Sinegubov, ha señalado que "los daños son bastante importantes". El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, ha lamentado la muerte de una persona y cifrado en siete los heridos por este nuevo ataque de una Rusia, ha enfatizado, que "no tiene principios ni reglas".

"Sólo destrucción y muerte", ha dicho en un mensaje en su cuenta de Facebook, en la que ha publicado imágenes de los niños siendo evacuados. "Pequeñas palmas se aferran a los hombros de quienes rescatan y protegen", ha escrito.

El ataque ha tenido lugar pocas horas antes de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lamentara la muerte de seis personas por diferentes bombardeos rusos sobre varias localidades, entre ellas Kiev, en plena ofensiva de Moscú sobre instalaciones energéticas de cara a dificultar aún más el invierno.

Ataque masivo de Rusia con 400 drones y 28 misiles

El ataque que ha lanzado hoy Rusia ha sido masivo con más de 400 drones y 28 misiles en varias regiones y ciudades del país. La capital, Kiev, también ha sido atacada provocando al menos siete muertes, dos niños entre ellas.

Momentos de angustia también en Zaporiyia donde los servicios de emergencia han tenido que evacuar a los vecinos de un edificio en llamas. “Espero que la guerra termine lo antes posible y que la gente deje de sufrir como sufrimos hoy”, dicen los ucranianos.

Los últimos ataques de Moscú se producen después de que Donald Trump anunciara que ya no quiere reunirse con Putin, pese a que fue él mismo quien anunció el encuentro hace unos días. Dice que "no quiere perder el tiempo". Y es que Putin se niega a parar los ataques antes de iniciar un proceso de paz.