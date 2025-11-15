El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, pide detener "la mano que bombardea y mata" en Sudamérica: "Aquí triunfará la paz"

Estados Unidos anuncia la operación 'Lanza del Sur' contra el narcotráfico en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en las últimas horas que ha tomado una "decisión" sobre Venezuela, tras ser cuestionado por varios periodistas acerca de sus acciones militares en el país sudamericano. Informan en el vídeo Mamen Sala y Osmary Hernández.

"Ya me decidí, pero no puedo decirles qué será", afirmó el líder republicano ante los medios de comunicación durante un vuelo en el Air Force One, añadiendo que "hemos avanzado mucho con Venezuela en términos de frenar la entrada masiva de drogas".

Preparados para "posibles órdenes de ataque"

El inédito despliegue militar de Washington en el Caribe responde, según la Administración Trump, a la necesidad de combatir el narcotráfico que se origina en Venezuela y se traslada a Estados Unidos por vía marítima, orquestado por carteles que ha designado como organizaciones terroristas y a los que vincula al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Una hora antes de su salida de la Casa Blanca, el 'Washington Post' reveló en exclusiva que el mandatario había estado reunido con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otras autoridades del Pentágono para discutir "una serie de opciones" puestas sobre la mesa para avanzar con la estrategia militar contra Venezuela.

El diario capitalino citó a un funcionario bajo anonimato que apuntó que las fuerzas desplegadas en el Caribe estaban esperando órdenes para atacar y responder a nuevos operativos.

El mismo funcionario dijo que Trump es "muy bueno para mantener la ambigüedad estratégica, y algo que hace muy bien es no dictar ni transmitir a nuestros adversarios lo que quiere hacer a continuación".

Desde agosto, Estados Unidos ha reforzado significativamente su presencia militar en el sur del Caribe bajo la premisa de una misión antidrogas. Se han desplegado alrededor de 10.000 soldados, según fuente oficiales, y se ha desplazado cerca de las costas venezolanas uno de los buques insignia del Ejército estadounidense, el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del Pentágono.

Nicolás Maduro: "Detengan la guerra, no a la guerra"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al pueblo de Estados Unidos que frene "la mano enloquecida de quien ordena bombardear", en un contexto en el que denuncia como amenaza el despliegue militar del país norteamericano en el mar Caribe, aunque la Administración de Donald Trump señala que forma parte de una lucha contra el narcotráfico.

"Es al pueblo de los Estados Unidos a quien me dirijo en este momento: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. Detengan la guerra, no a la guerra", manifestó Maduro en un encuentro de juristas, reunidos en Caracas contra el despliegue militar estadounidense en el Caribe, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En este sentido, el mandatario reclamó a los estadounidenses "jugar un papel estelar" en este momento "para detener lo que pudiera ser una tragedia" para "toda América".

"¿Queremos otra Gaza ahora en Sudamérica? ¿Qué dice el pueblo de Estados Unidos? Déjenme decirles que no. Aquí triunfará la paz", sentenció el líder chavista.

La última vez que Estados Unidos derrocó a un líder en América Latina fue en 1989, cuando invadió Panamá para capturar a Manuel Noriega.