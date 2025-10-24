“No a la guerra, no a la guerra. Si a la paz, si a la paz. Por favor. No a la guerra loca. Por favor. Paz para siempre, victoria para siempre”

En un contexto de tensión en Venezuela por los ataques a las narcolanchas, el presidente Nicolás Maduro recurre al inglés para dirigirse a Estados Unidos, tras la reciente autorización de operaciones de la CIA en territorio venezolano por parte del gobierno de Donald Trump.

En un breve mensaje, Maduro ha afirmado: “No a la guerra, no a la guerra. Si a la paz, si a la paz. Por favor. No a la guerra loca. Por favor. Paz para siempre, victoria para siempre”, en un aparente intento de calmar los ánimos y reforzar un discurso de estabilidad.

El comunicado se produce en medio de un aumento de la presión internacional sobre Venezuela, así como de los enfrentamientos y ataques a narcolanchas en la región, que han incrementado la preocupación por la seguridad marítima y la estabilidad política en el país.