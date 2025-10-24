Ana Lorenzo 24 OCT 2025 - 18:31h.

El mandatario afronta estos comicios como una prueba de fuego para su gestión, en un momento marcado por el descenso de su popularidad y el malestar social

RosarioEl presidente de Argentina, Javier Milei, cerró la campaña para las elecciones legislativas del próximo domingo con un acto multitudinario en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. El mandatario afronta estos comicios como una prueba de fuego para su gestión, en un momento marcado por el descenso de su popularidad y el malestar social por sus políticas de ajuste.

Acompañado por una multitud de simpatizantes, Milei apareció en el escenario bailando y saludando a sus seguidores, en un ambiente de euforia y con la estética habitual de sus actos políticos. Durante su intervención, defendió las reformas aplicadas por su Gobierno, centradas en la reducción del gasto público y el control del déficit.

El presidente llega a la cita electoral tras dos años en el poder, con su imagen afectada por los recortes drásticos y las protestas que éstos han provocado en distintos sectores. También enfrenta acusaciones por presuntos casos de corrupción, que han contribuido al desgaste de su figura política.

Respaldo de Donald Trump

Milei mantiene el respaldo del expresidente estadounidense Donald Trump, quien la semana pasada lo recibió y anunció su intención de apoyar a Argentina con una inversión de 20.000 millones de dólares, condicionada a la victoria del actual Gobierno.

Las encuestas pronostican unos resultados muy ajustados entre el bloque oficialista y el peronismo, que cerró su campaña en Buenos Aires con un acto encabezado por sus principales líderes. En paralelo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa cumpliendo arresto domiciliario.

Las legislativas del domingo serán el primer examen electoral de peso para el presidente Milei desde que asumió el poder, y definirán el grado de respaldo político a su programa económico y su capacidad de maniobra en la segunda mitad del mandato.